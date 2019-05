Möjlighet att investera i ett bolag som möjliggör en tryggare förlossning för både barn och förälder

ObsteCare är ett hälsovårdsbolag som har utvecklat en lösning för värksvaghet vid förlossning. Detta görs genom att Bolaget har utvecklat ett analysverktyg som kan mäta mjölksyrahalten i modervattnet under en förlossning, vilket möjliggör en individualiserad behandling av patienter med värksvaghet under förlossning, som är ett stort problem idag.



Inom förlossningsvården idag så är värksvaghet ett av de största problemen, ungefär 40 % av alla kvinnor som föder sitt första barn drabbas. Värksvaghet leder till långa, svåra och smärtsamma födslar som kan vara komplexa att hantera för sjukvårdspersonal. Värksvaga förlossningar leder ofta till akuta kejsarsnitt, syrebrist och potentiellt långvariga skador för både mamma och barn. Sammantaget finns det flertalet problem associerade med värksvaghet, något som kan undvikas med hjälp av ObsteCares lösning.



Totalt antal förlossningar per år är ca 130 miljoner globalt. I Europa sker ungefär 4 miljoner förlossningar per år, och uppskattningsvis spenderas ca 26 mdSEK på akuta kejsarsnitt årligen. Akuta kejsarsnitt kostar ca 65 tSEK, att jämföra med en vanlig förlossning som kostar ca 25 tSEK. Det finns med andra ord ett stort intresse hos både sjukvård och samhälle att sänka andelen akuta kejsarsnitt som utförs, något ObsteCare ämnar göra.



I en intervju med Analyst Group ger VD Johan Itzel tre anledningar till varför ObsteCare är en bra investering idag:



1.Vi har en unik metod som minskar lidandet för kvinnan och sparar pengar för samhället.

2.Stor marknad med stor kommersiell potential, den adresserbara marknaden är bara i Europa och USA värd 1 miljard kronor/år.

3. Produkter som kan säljas i Europa idag och en förestående lansering i USA.



ObsteCare har nu en intressant tid framför sig med lansering i USA runt hörnet. För att kunna finansiera den fortsatta verksamheten genomför Bolaget nu en emission om 11,8 MSEK före emissionskostnader.



Information om emissionen



