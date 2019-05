Möjlighet att investera i ett bolag som utvecklar teknologi för träffsäker vävnadsdiagnostik

Lumito bildades 2010 och är en spin-off från en forskargrupp vid avdelningen för atomfysik vid Lunds Lasercentrum som under lång tid har letts av Professor Stefan Andersson-Engels. Lumito kan därmed sälla sig till en rad av företag som växt ur denna forskarmiljö; Gasoptics Sweden AB och Spectracure AB för att nämna några. Efter att i ett tidigt skede gjort ett försök att kommersialisera tekniken genom en affärsmodell baserat på licensiering av teknologin har Bolaget beslutat att ta tekniken till marknaden genom att utveckla egna produkter inom Digital Patologi. Genom att använda uppkonverterande nanopartiklar (UCNPs) kan Lumito öka träffsäkerheten vid vävnadsdiagnostik och Bolaget siktar på att lansera sin produkt på marknaden under första kvartalet 2020.



Inom området för vävnadsdiagnostik delas produkterna oftast in i två grupper; instrument respektive förbrukningsar­tiklar (kits). Lumitos planerade produkterbjudande består av instrument samt infärgningsvätskor (reagenser) baserade på UCNP:s och faller väl in den produktkategorisering kunderna är vana vid. Instrument används för att ge patologer och biomedi­cinska analytiker visuella avbildningar av vävnadsproverna som underlag för diagnos. Reagenser används för att färga in vävnadsprover så att en högre kontrast kan uppnås i avbild­ningar vilket ökar patologernas möjligheter att ställa korrekta diagnoser.



För att kommersialisera teknologin kommer relationer att byggas under utvecklingsperioden med potentiella kunder såsom forskningslaboratorier, kontrakts­laboratorier, patologiavdelningar, läkemedelsbolag och med möjliga industriella partners för t.ex. system för hantering av bilddata. Lumito har möjlighet att själv gå till marknaden med sina produkter eller att söka marknadssamarbete med existerande industriella partners inom området medicinteknisk utrustning.



Lumitos VD Stefan Nilsson ger i en intervju med Analyst Group tre anledningar till att investera:



1. Styrelse som ledning har lång och framgångsrik erfarenhet, svensk och internationell, av bolag som avser ta produkt till marknaden.

2. Bolaget är idag nära kommersialisering vilket ger möjligheter till intäkter i närtid.

3. I och med den stundande kommersialiseringen har Lumito en god möjlighet att ta marknadsandelar på en marknad som idag uppgår till cirka 5 mdUSD och som förväntas växa med en CAGR om 10 % fram till 2024.



Bolagets fokus under 2019 och 2020 kommer att ligga på utveckling av de första produkterna för kommersialisering. Samtidigt påbörjas marknadsaktiviteter för att skapa förutsätt­ningar för att direkt kunna generera kundavtal när de första produkterna färdigställts. Avsikten är att under Q1 2020 ha påbörjat försäljning av de första produkterna.



Lumito genomför nu en nyemission om cirka 35,7 MSEK för fortsätta utveckla teknologin och förbereda Bolaget för försäljningsstart av produkterna.



Information om emissionen



Läs Teaser här

Läs aktieanalys här

Se intervju med VD här

Se fullständigt pressmeddelande och andra nyheter från detta bolag på Cision News.

Vill du också synas med dina nyheter på Di.se?

Läs mer om publicering på Di.se