Polygiene i Callaway® Apparel Tour Authentic® vår- och sommarkollektion 2019

Läs hela pressmeddelandet här.

https://thegolfwire.com/callaway-tour-authentic-collections/

Länk för behandlade produkter.

https://www.callawayapparel.com/polos/mens-tour-authentic-heather-striped-polo/CGKF80M5GG.html?dwvar_CGKF80M5GG_color=474&cgid=caltatop#start=1

Polygiene Stays Fresh Technology finns redan i golfskjortor från den japanska partnern Callaway Apparel Kabushiki Kaisha*. Dessa lanserades i februari 2019.

*Företaget bildades genom samfinansiering och samarbete mellan Callaway Golf Kabushiki Kaisha och TSI Groove Sports Co., Ltd., under 2016. Callaway Golf Kabushiki Kaisha är ett japanskt dotterbolag till en av världens största tillverkare av golfklubbor, Callaway Golf Company i USA. TSI Groove Sports Co., Ltd. är å andra sidan ett företag som är anslutet till TSI Holdings Co., Ltd. i Japan, vilket i sin tur är noterat på 1st section of the Tokyo Stock Exchange.