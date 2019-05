DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari-mars 2019

Rörelsemarginalen, 7,1 %, för perioden är lägre än samma period förra året och också lägre än för helåret 2018. Till stora delar beror detta på att vi belastat första kvartalet med integrationskostnader om ca en miljon kronor i samband med integrationen av Adiga samt också av att Adigas verksamhet har haft en lägre marginal än övriga DevPort. Integrationen av Adiga går enligt plan och vi räknar med att integrationen ska vara helt klar under andra kvartalet 2019. Rörelsemarginalen inom Adiga-verksamheten räknar vi också med att successivt förbättra under året.

De stora fordonstillverkarna i Sverige går fortsatt bra och DevPorts största kunder visar på antingen rekordförsäljning och/eller rekordresultat under perioden. Samtidigt så hårdnar konkurrensen på den globala fordonsindustrimarknaden vilket på sikt även kan påverka våra kunder i Sverige. Inom vissa teknikområden kommer vi troligtvis se en mer normaliserande nivå vad gäller behov av konsulttjänster medans det inom andra områden, såsom exempelvis inbyggda system och IT, så ser vi ökade behov.

Under perioden har vi intensifierat DevPortkoncernens CSR-arbete (Corporate Social Responsibility) där vi bl.a. stöttar en skola i Sydafrika. Delar av bolaget har under perioden besökt vår ”DevPort-skola” och på plats identifierat flera hjälpprojekt som DevPorts medarbetare kan engagera sig i.

Lätt att känna sig fortsatt mycket stolt – Proud to be!

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca 40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 550 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Södertälje och Stockholm.

