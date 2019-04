MRG Wines AB

Moa Gürbüzer, VD för MRG Wines, blir delägare i det snabbt växande företaget Rutasoka.

Deras kaffeimport stöder 9000 bönder och finansierar samtidigt en kvinnoklinik i Kongo. Nu blir Moa Gürbüzer, VD för MRG Wines, delägare i det snabbt växande företaget Rutasoka, en nykomling på den svenska kaffemarknaden.

Det nystartade svenska kaffemärket Rutasoka importerar kaffe av högsta kvalité från Kongo och har snabbt efter sitt grundande tagit sig in på den svenska marknaden. Moa Gürbüzer går nu in som delägare i företaget.

– När jag hörde grundaren Rebus historia och hur han pratar om vad han vill göra med Rutasoka greps jag direkt. Jag vill stötta andra sociala företag, aktörer som liksom jag och mitt företag försöker göra världen bättre. Därför är vi väldigt glada att kunna gå in som delägare i Rutasoka nu, säger Moa Gürbüzer, VD på företaget MRG Wines, tillverkare av alkoholfria viner med målet att förändra den svenska dryckeskulturen.

Rutasoka Coffee började med ett telefonsamtal. Rebu Burubwa pratade med sin mamma på telefon. Han berättade om det senaste i sitt liv och hans mamma svarade ”det är bra, men glöm inte var du kommer ifrån”. Och han insåg att det var precis vad han gjort.

– Ändå sedan vi landade i Sverige mitt i vintern sju år tidigare hade jag bara varit i nuet, totalt fokuserad på att bli en del av mitt nya land, att hitta min plats i samhället här. Så uppslukad av det hade jag varit att jag inte hade haft tid att tänka på Kongo, säger Rebu Burubwa.