Stort intresse för ConverLight AW samt flera återvändande kunder

ChromoGenics har erhållit återkommande order från I-Hus, Skellefteå Kommun och Stenvalvet samt nya order från bland annat Ryds Glas och Polarvinduet AS i Norge till ett totalt värde på över 700.000 SEK.

Skellefteå Kommun, I-Hus, Ryds Glas och Polarvinduet AS väljer dessutom att köpa vår nya produkt ConverLight AW (självstyrande) som helt drivs av solen via en solcell och kopplas in som vilket vanligt glas som helst.

”Det är självfallet mycket viktigt att få in nya kunder som Ryds Glas och Polarvinduet AS men det känns också viktigt för oss att kunder återkommer och köper mer då det skapar en stor trovärdighet för både oss som bolag och för våra produkter. Att många också fastnar för vår världsunika solcellsdrivna lösning ConverLight AW är extra spännande. Vi tror på en stark tillväxt i det segmentet framöver där vi dessutom helt saknar konkurrenter just nu.”, säger Jerker Lundgren.

