Så gick det i Guldägget 2019

Kategori Aktivering

Juryordförande: Björn Kusoffsky

Kategoriordförande: Malin Wikerberg

Ledamöter: Björn Ståhl, Christoffer Dymling, Hanna Stenwall, Johan Bello, Niclas Fors, Sara Haag

Guldägg

Bidragsnamn: Craft a Western Whopper

Uppdragsgivare: Burger King

Tävlande byrå: INGO

Motivering: Hur når man någon som gömmer sig i ett spel bakom en datorskärm? Vi har sett många exempel på hur aktörer har manipulerat spel och skapat egna för att få uppmärksamhet i gaming communities. Men ibland kan det vara mycket enklare än så. Som att använda en faktisk funktion i ett populärt spel, och transformera en genuin digital spelupplevelse till en genuin fysisk matupplevelse. Det må låta enkelt, men är briljant. Det är guld värt. Hur når man någon som gömmer sig i ett spel bakom en datorskärm? Vi har sett många exempel på hur aktörer har manipulerat spel och skapat egna för att få uppmärksamhet i gaming communities. Men ibland kan det vara mycket enklare än så. Som att använda en faktisk funktion i ett populärt spel, och transformera en genuin digital spelupplevelse till en genuin fysisk matupplevelse. Det må låta enkelt, men är briljant. Det är guld värt.

Silverägg

Bidragsnamn: Billboards Beyond Borders

Uppdragsgivare: Reportrar utan gränser

Tävlande byrå: Åkestam Holst NoA

Bidragsnamn: Har du moms, eller?

Uppdragsgivare: Apotek Hjärtat

Tävlande byrå: Åkestam Holst NoA

Bidragsnamn: Old Milk

Uppdragsgivare: Coop

Tävlande byrå: Edelman Deportivo Stockholm

Bidragsnamn: The Lost Typography of Bauhaus

Uppdragsgivare: Adobe

Tävlande byrå: Abby Priest

Diplom

Bidragsnamn: Adam Berit

Uppdragsgivare: Rättviseförmedlingen & Fredrika Bremer Förbundet

Tävlande Byrå: Åkestam Holst NoA / ANR BBDO

Bidragsnamn: Dreamhack

Uppdragsgivare: SJ

Tävlande byrå: TBWA Stockholm

Bidragsnamn: Read Proof Sharing

Uppdragsgivare: Magasinet Fokus

Tävlande byrå: INGO

Bidragsnamn: Swedish Design Museum – The Home Viewing Exhibitions

Uppdragsgivare: Visit Sweden

Tävlande byrå: Volontaire

Bidragsnamn: The World's Most Claustrophobic Cinema

Uppdragsgivare: Göteborg Film Festival

Tävlande byrå: Stendahls

Bidragsnamn: Tredjetränaren

Uppdragsgivare: Erik Bergkvist, GAIS

Tävlande byrå: Milk

Kategori Annonsering

Juryordförande: Björn Kusoffsky

Kategoriordförande: Linda Elers

Ledamöter: Daniel Vaccino, Emelie Signal, Erik Wingfors, Jörgen Berglund, Lina Franzon, Tomas Granath

Guldägg

Bidragsnamn: Spara 3 kr

Uppdragsgivare: Unicef

Tävlande byrå: TBWA Stockholm

Motivering: Bidraget Spara 3 kr vinner Guldägg för en annons som berör, sticker ut och känns ny – i en kategori där allt redan har prövats. En bild säger mer än tusen ord. Men ibland säger några få, väl avvägda ord på vit bakgrund mer än tusen bilder som ingen orkar se. Och den här brutalt enkla annonsen – som antagligen var allt annat än enkel att skapa – går det inte att värja sig ifrån. Den går rakt in i både hjärtat och plånboken.

Silverägg

Bidragsnamn: Adam Berit

Uppdragsgivare: Rättviseförmedlingen & Fredrika Bremer Förbundet

Tävlande byrå: Åkestam Holst NoA / ANR BBDO

Bidragsnamn: Har du moms, eller?

Uppdragsgivare: Apotek Hjärtat

Tävlande byrå: Åkestam Holst NoA

Bidragsnamn: Pressfrihetens dag

Uppdragsgivare: Pressbyrån

Tävlande byrå: Åkestam Holst NoA

Diplom

Bidragsnamn: #metoo

Uppdragsgivare: Childhood

Tävlande byrå: King

Bidragsnamn: Det smetiga brevet

Uppdragsgivare: Delicato

Tävlande byrå: NORD DDB Stockholm

Bidragsnamn: Pantamera - God fortsättning

Uppdragsgivare: Returpack

Tävlande byrå: Granath

Bidragsnamn: VD sökes

Uppdragsgivare: Sveriges Annonsörer

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Kategori Audio

Juryordförande: Björn Kusoffsky

Kategoriordförande: Sara Haag

Ledamöter: Björn Ståhl, Christoffer Dymling, Hanna Stenwall, Johan Bello, Malin Wikerberg, Niclas Fors

Guldägg

Bidragsnamn: Du Måste Inte Vänja Dig - Lanseringen

Uppdragsgivare: Svenska Spel Eurojackpot

Tävlande byrå: King

Motivering: När andra aktörer målar upp extrema, bombastiska och fantastiska scenarios om hur livet som miljonär skulle kunna bli, tar den här avstamp i den krassa vardagsrealismen. Eurojackpot slår fast att du inte måste vänja dig, och får människor att måla upp egna bilder av hur livet skulle kunna bli. Sant, elegant och relevant. Och extra starkt eftersom den väl utvalda låten inte bara bär kommunikationen i audio utan har huvudrollen genom hela kampanjen. Gör du som alla andra får du samma resultat som alla andra. Gör du tvärtom blir det guldägg.

Silverägg

Bidragsnamn: Så nära en vanlig jul man kan komma

Uppdragsgivare: Ronald McDonald Hus

Tävlande byrå: NORD DDB Stockholm

Diplom

Bidragsnamn: Komma hem (låda låda låda) - Björn Gustafsson feat. Julia Frej

Uppdragsgivare: SBAB

Tävlande byrå: Emakina DBG

Bidragsnamn: Wanderlust

Uppdragsgivare: Daidalos

Tävlande byrå: NORD DDB Stockholm

Kategori Digitalt

Juryordförande: Björn Kusoffsky

Kategoriordförande: Hedvig Hagwall Bruckner

Ledamöter: Fredrik Simonsson, Ivar Insulander, Nayeli Kremb, Patrik Beskow, Pontus Widell, Tomas Nilsson

Guldägg

Bidragsnamn: Craft a Western Whopper

Uppdragsgivare: Burger King

Tävlande byrå: INGO

Motivering: När det efterlängtade spelet Red Dead Redemption 2 släpptes hade Burger King en kampanj redo för att möta en mycket svårtillgänglig målgrupp – gamers. Genom att kombinera spelets verklighet med den ”riktiga” världen lyckades Burger King inte bara med att få mängder av spelare att samla ingredienser till en Whopper i spelet, utan fick dem även att faktiskt lämna datorn för att hämta en helt verklig burgare. Men en briljant idé och ett väl utfört hantverk skapades en närvaro över tid i spelet. Kampanjen fick bred spridning och stort gillande i en annars svårflirtad målgrupp. En mycket smaklig och väl tillagad kampanj helt enkelt.

Silverägg

Bidragsnamn: Read Proof Sharing

Uppdragsgivare: Magasinet Fokus

Tävlande byrå: INGO

Bidragsnamn: The Out of Home Project

Uppdragsgivare: Clear Channel

Tävlande byrå: Prime Weber Shandwick

Diplom

Bidragsnamn: Billboards Beyond Borders

Uppdragsgivare: Reportrar Utan Gränser

Tävlande Byrå: Åkestam Holst NoA

Bidragsnamn: The Lost Typography of Bauhaus

Uppdragsgivare: Adobe

Tävlande byrå: Abby Priest

Bidragsnamn: The Raoul Wallenberg Algorithm

Uppdragsgivare: Raoul Wallenberg Academy

Tävlande byrå: Gullers Grupp

Kategori Förpackningsdesign

Juryordförande: Björn Kusoffsky

Kategoriordförande: Catrin Vagnemark

Ledamöter: Andreas Kittel, Bea Szenfeld, Jacob Norstedt, Magnus Ingerstedt, Sara Hildén Bengtsson, Tove Blomgren

Guldägg

Bidragsnamn: Soil Biology

Uppdragsgivare: 59 Degrees

Tävlande byrå: Söderhavet

Motivering: Guld i förpackningsdesign i år, bidrar till inspiration och medskapande för en hållbar miljö. Dessa förpackningar är ett hem för mikrobiologi. Designen uppmuntrar, att odla i liten skala hemma i stan och vänder sig till den växande trenden kring "urban gardening". Med ett lekfullt formspråk, få tryckfärger, enkel horisontell layout och återbrukningsbara standardförpackningar har denna förpackningsdesign fokus på ett hållbart kretslopp. Det vill vi i juryn premiera med ett guldägg!

Silverägg

Bidragsnamn: Arenans Barn

Uppdragsgivare: Swedbank/Stiftelsen Friends

Tävlande byrå: Brand Union

Bidragsnamn: Bröderna Lejonhjärta

Uppdragsgivare: Rabén & Sjögren

Tävlande byrå: Henrik Nygren Design

Bidragsnamn: Shoe Shame

Uppdragsgivare: Brunngård Group AB

Tävlande byrå: Happy F&B

Diplom

Bidragsnamn: H&M Take Care

Uppdragsgivare: H&M

Tävlande byrå: Open Studio Stockholm

Bidragsnamn: SIMPLo - One Sip is all it takes

Uppdragsgivare: SIMPLo

Tävlande byrå: Planeta Design

Bidragsnamn: Willow's Crest

Uppdragsgivare: Galatea AB

Tävlande byrå: Bryner

Bidragsnamn: Åtta projekt

Uppdragsgivare: Gert Wingårdh, Wingårdh Arkitektkontor

Tävlande byrå: Henrik Nygren Design

Kategori Hantverk

Juryordförande: Björn Kusoffsky

Kategoriordförande: Josephine Wallin Ankarstrand

Ledamöter: Freshteh Piltan, Ingrid Sydow, Karolina Henke, Kim Buisson, Lisa Engardt, Martin Dahl

Guldägg

Bidragsnamn: OVERKILL’S THE WALKING DEAD: GRANT

Uppdragsgivare: Starbreeze

Tävlande byrå: Goodbye Kansas Studios / Red Pipe Studios

Motivering: Årets guld i Hantverk går till en reklamfilm för ett spel som ger gastkramande spänning, hårresande ljudsättning, nervkittlande humor och en skräckfylld verklighetsupplevelse. Den lämnade juryn stum av förundran och beundran. Från storslaget sceneri ner till minsta lilla pixel är detta en fulländad perfektion. Grattis!

Silverägg

Bidragsnamn: Boxes

Uppdragsgivare: Uber APAC

Tävlande byrå: Forsman & Bodenfors

Bidragsnamn: Quattro Coaster AR

Uppdragsgivare: POL Oslo

Tävlande byrå: DVA Studio

Bidragsnamn: The Lost Typography of Bauhaus

Uppdragsgivare: Adobe

Tävlande byrå: Abby Priest

Diplom

Bidragsnamn: Adam Berit

Uppdragsgivare: Rättviseförmedlingen och Fredrika Bremer Förbundet

Tävlande byrå: ANR BBDO / Åkestam Holst NoA

Bidragsnamn: Dubbeldusch Extreme

Uppdragsgivare: Beiersdorf

Tävlande byrå: AKQA

Bidragsnamn: God Stressfri Jul

Uppdragsgivare: Clas Ohlson

Tävlande byrå: King

Bidragsnamn: Inception Print

Uppdragsgivare: Volkswagen

Tävlande byrå: NORD DDB Stockholm

Bidragsnamn: The SCA Universe

Uppdragsgivare: SCA

Tävlande byrå: Bold

Bidragsnamn: Urban Solutions

Uppdragsgivare: Scania

Tävlande byrå: TBWA Stockholm

Kategori Identitetsdesign

Juryordförande: Björn Kusoffsky

Kategoriordförande: Jacob Norstedt

Ledamöter: Andreas Kittel, Bea Szenfeld, Catrin Vagnemark, Magnus Ingerstedt, Sara Hildén Bengtsson, Tove Blomgren

Guldägg

Bidragsnamn: Kungliga Dramatiska Teatern Identitet / Logotyp

Uppdragsgivare: Kungliga Dramatiska Teatern

Tävlande byrå: GunLab

Motivering: Ibland är det mest självklara också det mest briljanta. Vinnaren av guldägget i kategorin identitetsdesign är ett tydligt bevis på just det. Sveriges nationalscen för teater har nu berikats med ett genomtänkt visuellt uttryck där logotypen i sig gestaltar själva essensen av verksamheten på ett smart och kreativt sätt. Kort och gott, ett oklanderligt hantverk som tagit hänsyn till arvet samtidigt som det kommer att bidra till en fortsatt utveckling av teaterkonsten i framtiden.

Silverägg

Bidragsnamn: Halebop Ny Identitet

Uppdragsgivare: Halebop

Tävlande byrå: Perfect Fools / Futurice

Bidragsnamn: NIO Formula E team

Uppdragsgivare: NIO GmbH

Tävlande byrå: Stockholm Design Lab

Bidragsnamn: The Nobel Prize

Uppdragsgivare: Nobelstiftelsen

Tävlande byrå: Stockholm Design Lab

Bidragsnamn: Wine Mechanics

Uppdragsgivare: Wine Mechanics

Tävlande byrå: Happy F&B

Bidragsnamn: Åhléns

Uppdragsgivare: Åhléns

Tävlande byrå: Happy F&B

Diplom

Bidragsnamn: Cancerfondens Rosa Bandet-Designer 2018

Uppdragsgivare: Cancerfonden

Tävlande byrå: Bea Szenfeld

Bidragsnamn: Ericsson Brand Identity - “The quest for easy”

Uppdragsgivare: Ericsson

Tävlande byrå: Stockholm Design Lab

Bidragsnamn: Tjoget - Ett till tjugo

Uppdragsgivare: Tjoget

Tävlande byrå: Open Studio Stockholm

Bidragsnamn: Vattenfall Brand Reset

Uppdragsgivare: Vattenfall

Tävlande byrå: NORD ID / NORD DDB Stockholm

Kategori Innovation

Juryordförande: Björn Kusoffsky

Kategoriordförande: Fredrik Simonsson

Ledamöter: Hedvig Hagwall Bruckner, Ivar Insulander, Nayeli Kremb, Patrik Beskow, Pontus Widell, Tomas Nilsson

Guldägg

Bidragsnamn: The Out of Home Project

Uppdragsgivare: Clear Channel

Tävlande byrå: Prime Weber Shandwick

Motivering: Clear Channel har sitt nät av digitala utomhustavlor. Vissa gillar dom, andra hatar dom. Bara en plattform för köpta reklambudskap i stadsbilden tycker vissa. Men det kan ju vara mer än så. Om man istället ser utanför ramen för vad dom här tavlorna kan vara, använder tekniken som finns i tavlorna tillsammans med tillgänglig information runt om så får man ett helt nytt användningsområde. Och en hjälp precis när det behövs. Bra för alla och ett ypperligt sätt att på ett relevant sätt vidga definitionen av vad tavlorna kan vara.

Silverägg

Bidragsnamn: Billboards Beyond Borders

Uppdragsgivare: Reportrar utan gränser

Tävlande byrå: Åkestam Holst NoA