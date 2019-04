Binero Group AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2019

Den 3:e april 2019 invigde vi officiellt vårt hypermoderna datacenter i Vallentuna norr om Stockholm. Datacentret har designats med fokus på hållbarhet, genom grön energi för drift, via miljösmarta teknikval och en effektiv intern hantering av alla komponenter, till att slutligen återanvända överskottsvärmen som genereras.

Det som främst låg till grund för vår satsning på Binero.cloud är att vi såg ett tydligt behov av en svensk leverantör som kombinerar hög prestanda med en kundnära service- och supportfunktion. När vi nu summerar det första kvartalet av 2019, ser vi att vi har kunder som kommit från alla de stora publika molnen. Deras budskap är tydligt – de behöver en kompetent leverantör som kan ge stöd och råd genom hela deras molnresa. Sammantaget gör detta att vi känner att vi har en gynnsam position att bygga vidare från – och att vi är på rätt väg mot en lönsam tillväxt i framtiden. Vi har ett miljösäkrat och hypermodernt datacenter samt en integritetssäkrad, konkurrenskraftig och skalbar publik molntjänst, med ett attraktivt pris och högre prestanda per krona jämfört med våra konkurrenter.

Resultatet har påverkats negativt av temporärt högre kostnader för marknadsföring och försäljning i samband med lanseringen av Binero.Cloud, tillfälligt högre kostnader för vår nya serverhall och av investeringar i vår maskinpark. Under det första halvåret bär vi dubbla kostnader avseende serverhallar och tillhörande licenser. Dessa kostnader uppgår till cirka 1,8 miljoner kronor per kvartal och upphör per den sista juni. Den negativa resultatutvecklingen ska således inte tolkas som en permanent större kostnadskostym utan av tillfälligt högre kostnader i samband med lansering och positionering inom cloudtjänster.