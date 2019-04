Seafire AB (publ):s dotterbolag Nordbutiker - Evobike Bäst i Test

Evobike Sport-8 Dam vinner Aftonbladets stora elcykeltest för 2019. Evobike Sport-8 Dam var den enda som fick maximalt betyg, 5 av 5 plus, av samtliga 24 elcyklar som testades. Av de sju elcyklar som fick betyg fyra eller mer var tre från Evobike. Läs hela testet på www.aftonbladet.se/tester. Evobikes elcyklar har under flera år vunnit Aftonbladets och Vi Bilägares test. Marknaden för elcyklar växer snabbt och uppgick till över 100 000 sålda elcyklar under 2018.

”Vi är väldigt stolta över att återigen hamna i topp i ett stort elcykeltest. Det ligger mycket arbete bakom utvecklingen av vårt sortiment, där målsättningen är att erbjuda Nordens mest prisvärda elcyklar. Den här typen av testresultat blir ett kvitto på att vi gör ett bra jobb”, säger Markus Pilebro VD på Nordbutiker.

Genom testet befäster sig Evobike som en ledande aktör på elcykelmarknaden. De egenutvecklade elcyklarna är tillverkade i Portugal och har utrustats med kvalitetskomponenter som litiumbatterier med celler från Samsung och LG, elmotorer från Bafang och växelsystem från Shimano. Evobike säljs via www.evobike.se.

Evobike är en del av Nordbutiker som driver ett tiotal webbsiter för lätta elfordon som elscootrar på www.rull.se, elmopder på www.elmoped.se och hjälpmedel på www.blimo.se. Nordbutiker är den ledande e-handelsaktören på den nordiska marknaden för lätta elfordon med omsättning på över 100 MSEK och en EBITDA marginal på ca 15%. För mer information se www.nordbutiker.se.