Hansa Biopharma har fått godkänt att starta fas 2-studie med imlifidase i Guillain Barrés syndrom

GBS är en sällsynt, akut, förlamande, inflammatorisk sjukdom i det perifera nervsystemet som årligen drabbar 1–2 av 100 000 personer. GBS är en aggressiv neurologisk sjukdom där många drabbade patienter snabbt försämras trots behandling med etablerade metoder. Två tredjedelar av GBS-patienterna får svåra symtom vilka resulterar i behov av hjälp för att kunna gå, och 20–30 procent av de drabbade behöver andningshjälp i veckor eller månader. Under 2018 beviljade amerikanska Food and Drug Administration (FDA) särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) för imlifidase vid behandling av GBS.

"Vårt innovativa och patenterade IgG-eliminerande enzym, imlifidase, har behandlingspotential i en rad akuta autoimmuna sjukdomar, inklusive Guillain Barrés syndrom. Vi bedömer att imlifidases snabba inaktivering av IgG har potential att avbryta sjukdomsutvecklingen vid GBS och därmed påskynda tillfrisknandet och minska lidande och behandlingsbehov över tid för dessa patienter”, säger Søren Tulstrup, VD för Hansa Biopharma.

Studien är en öppen, enarmad, multicenterstudie som utvärderar säkerhet, tolerabilitet och effekt av imlifidase hos GBS-patienter i kombination med den idag tillgängliga standardbehandlingen intervenöst immunoglobulin (IVIg).

De 30 rekryterade GBS-patienterna kommer att jämföras med en matchad kontrollgrupp av GBS-patienter som behandlats med IVIg och som registrerats i databasen International Guillain-Barré Syndrome Outcome Study (IGOS). Samtliga patienter i Hansas studie kommer att behandlas med en 30-minuters infusion av imlifidase så snabbt som möjligt efter att GBS diagnostiserats. Två dagar efter behandlingen med imlifidase kommer samtliga patienter även att behandlas med standardbehandlingen intervenöst immunoglobulin (IVIg). Säkerhet och effekt, primärt uppmätt som förbättring i GBS-muskelfunktionstest, kommer att studeras under 12 månader efter behandling men en första analys med avseende på primär endpoint kommer att göras vid sex månader.

Mer information om studien kommer inom kort att finnas tillgänglig på ClinicalTrials.gov under titeln An open-label, single arm, multi-centre, phase II study investigating safety, tolerability, efficacy, pharmacodynamics and pharmacokinetics of imlifidase (IdeS) in patients with Guillain-Barré Syndrome (GBS), in comparison with matched control patients.

Hansa har lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande (Marketing Authorisation Application, MAA) till den europeiska läkemedelsmyndigheten European Medicines Agency (EMA) för IDEFIRIX™ (INN: imlifidase) och behandling av högsensitiserade patienter för att möjliggöra njurtransplantation. Ansökan om granskning accepterades av EMA den 28 februari 2019. En dialog pågår med amerikanska Food and Drug Administration (FDA) avseende en motsvarande ansökan (Biologics License Application, BLA) i USA.

