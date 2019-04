Allgons dotterbolag Tele Radio introducerar radiostyrningsfamiljen PUMA

Allgons dotterbolag Tele Radio låter meddela att deras nyutvecklade produktfamilj PUMA är introducerat. Bolaget har arbetat med utvecklingen av plattformen under flera år för att erbjuda sina kunder ett fullvärdigt hydrauliksystem, något man tidigare saknat.

PUMA sändarna erbjuds i två storlekar och kommer under året utökas till tre där den senare kommer erbjudas med extra stor display. Alla storlekar erbjuds med joystickar, paddlar och brytare som kunden kan specificera efter behov. Funktioner som RFID och LED-belyst arbetsyta existerar som tillval. Avancerad mjukvara ger kunden möjlighet att finjustera funktion efter leverans även via fjärruppdatering utan att tekniker behöver besöka kundens arbetsplats.

PUMA är utvecklat för så kallade fältbussystem; ett sätt att förenklad digital kommunikation i en maskin via färre kablar istället för många kablar med analoga signaler. PUMA använder fältbusstyperna CAN eller RS485 och kan även kommunicera via Bluetooth.

”Det här systemet är vår mest avancerade produkt någonsin. Vi har lyssnat på våra kunders behov och noggrant utvecklat ett system som är något av det mest högutvecklade du kan finna på marknaden just nu. Den mobila marknaden är enorm och utgör ett segment vi länge velat nå då vi ser att det finns stor potential där. Vi är glada att Tele Radio nu med PUMA har möjlighet att stärka sin position inom segmentet och utmana marknaden” säger Ola Samelius, CEO i Tele Radio Group.