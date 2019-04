Ortoma tecknar exklusivitetsavtal

Bolagen har under inledningen av året utvärderat möjligheterna till samarbete för att ta Ortoma Treatment Solution (OTS) till marknaden, inte bara i Asien utan även i andra världsdelar. Den initiala utvärderingen har varit positiv och bolagen inleder nu fördjupad utvärdering av teknik samt kommersiella diskussioner.

Linus Byström, vd, kommenterar: ”De inledande diskussionerna har inte bara syftat till att ge motparten möjligheten att utvärdera OTS, utan har även gett oss en inblick i motpartens framtidsvisioner. Vi är imponerade av deras insikter i den ortopediska marknaden och deras visioner om en fortsatt teknisk utveckling. Bolaget har ett starkt fokus på innovationer och en unik lösning för individanpassade implantat. Att noggrant positionera dessa implantat med OTS skulle ytterligare stärka dem och oss på marknaden. Våra visioner om framtiden stämmer mycket väl överens. Motparten är ständigt på jakt efter innovationer som ligger i framkant och man ser stora möjligheter att ta OTS till en unik ställning inom höftledskirurgin för att sedan vidareutveckla den till andra områden. ”

Avsiktsförklaringen innebär att Ortoma är fria att fortsätta diskussioner med bolag som har huvudkontor utanför Asien.

Den kinesiska marknaden för ortopediska implantat är ung, och endast ca 20 höftoperationer per 100 000 invånare genomförs per år. Motsvarande siffra för Japan är ca 60, och Sverige ca 350. I Kina utförs dock redan idag omkring 700 000 operationer med höft- och knäimplantat per år, och marknadstillväxten är ca 20 %.