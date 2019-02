Cleantechbolaget Ferroamp inleder teckningsperioden inför notering

Bolaget levererade sina första serietillverkade produkter september 2015 och har sedan dess genomfört över 400 installationer med en påvisad funktion och kundnytta. Bolaget har sitt huvudkontor med tillverkning i Spånga utanför Stockholm. Per 31 december 2018 hade Bolaget 22 anställda, tre patentfamiljer inklusive globala patent-pendings. Under 2018 ökade bolagets omsättning med 53% och bolagets orderingång med 90%. Målet är att ytterligare fördubbla omsättningen under 2019.

Bolaget kommer under innevarande verksamhetsår att påbörja lansering av tjänster baserade på egenutvecklad mjukvaruplattform i en cloud-lösning och ser fortsatt kraftig tillväxt på den svenska marknaden där man redan byggt upp en stark och välrenommerad kundlista. Ferroamp har även planer på att påbörja försäljning i övriga Norden samt Nederländerna, Frankrike, Italien och Finland, där hittills endast ett par pilotinstallationer genomförts.

Bolagets övergripande mål är att till 2022 vara internationellt etablerat med en omsättning på omkring 400 MSEK med 40 procents bruttomarginal. Ett utbyggt återförsäljarnät, marginalförbättringar och stegvis addering av en Software-as-a-service (”SaaS”) tjänst är viktiga aktiviteter för att uppnå dessa mål.

Emissionsgaranti och teckningsförbindelser