Resurs Holding Bokslutskommuniké januari—december 2018

1 oktober—31 december 2018*

Utlåning till allmänheten ökade med 16% till 27 957 MSEK

Rörelsens intäkter ökade med 9% till 883 MSEK

Rörelseresultatet ökade med 1% till 375 MSEK

Resultat per aktie minskade med 2% till 1,42 SEK

K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 40,7% (39,4%)

Kreditförlustnivån uppgick till 2,0% (1,9%)

1 januari—31 december 2018*

Utlåning till allmänheten ökade med 16% till 27 957 MSEK

Rörelsens intäkter ökade med 11% till 3 437 MSEK

Rörelseresultatet ökade med 6% till 1 487 MSEK

Resultat per aktie ökade med 6% till 5,72 SEK

K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 40,5% (40,8%)

Kreditförlustnivån uppgick till 2,1% (1,8%)

Utdelning för helåret föreslås av styrelsen till 3,60 SEK per aktie, varav 1,65 SEK per aktie betalades ut i oktober 2018. Detta är en ökning med 9% jämfört med utdelningen 2017.

VD Kommenterar

Vi avslutade 2018 med fortsatt lönsam tillväxt och stark utveckling i det underliggande resultatet. Låneboken ökade med 16 procent jämfört med föregående år och uppgick till 28 miljarder kronor. Tillväxten var fortsatt stark inom båda banksegmenten och på samtliga geografiska marknader. Vi växer snabbare än marknaden och fortsätter därmed att successivt öka våra marknadsandelar.

Under det fjärde kvartalet belastades dock resultatet av den kraftiga oron på kapitalmarknaderna vilket inneburit negativ utveckling på våra aktie- och obligationsportföljer. Vi har även haft kostnader i samband med slutförandet av fusionen med yA Bank på cirka 10 MSEK. Justerat för dessa effekter ökade rörelseresultatet med 9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

För helåret 2018 kan vi presentera vårt bästa resultat någonsin och vi levererade på eller över samtliga av våra finansiella mål. Detta har möjliggjorts genom vår lönsamma tillväxt som baseras på vår ansvarsfulla kreditgivning och fortsatt god kostnadskontroll. Skalbarheten i verksamheten har gjort att K/I-talet fortsatt att förbättras trots ökade investeringar inom marknad och IT.

Nya digitala lösningar utvecklade verksamheten positivt

Våra tre segment utvecklades väl under kvartalet, till stor del drivet av de digitala lösningar som lanserats under året. Inom retail finance har vi fått positiv respons på omnikanalslösningen, Click & Collect, som vi lanserade under det tredje kvartalet och vi för en dialog med flertalet nya detaljhandlare som visat intresse för tjänsten. Inom Supreme Card ser vi redan positiva resultat av arbetet med artificiell intelligens (AI) som lanserades under hösten. Algoritmer gör att vi snabbare och med högre precision kan identifiera beteenden hos våra befintliga kunder och kan därmed skräddarsy intressanta aktiviteter och erbjudanden. Under 2019 kommer vi förfina algoritmerna och arbetssättet samt implementera AI i andra delar av affärsverksamheten.

Vår egenutvecklade kreditmotor bidrog starkt till tillväxten inom Consumer Loans. Under tredje kvartalet 2018 korrigerade vi prissättningen i kreditmotorn i Sverige och som förväntat innebar detta stigande marginaler på nyutlåningen. Samtidigt har segmentets totala NBI-marginal påverkats negativt av mixförändringar. Insurance fortsatte sin stabila utveckling. Under hösten investerade vi i en ny teknisk plattform vilken skapar bättre förutsättningar för Insurance att ytterligare stärka positionen i Norge.