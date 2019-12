Nederman förvärvar Gasmet Technologies Oy, världsledande inom FTIR för gasanalys och lösningar för utsläppsövervakning.

Gasmet bildades i Finland 1990, och är idag det ledande teknikbolaget inom FTIR gasanalys (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) och system för utsläppsövervakning.

Bolaget är fokuserat på att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och kompletta system för en rad applikationer inom industri, miljö och säkerhet. Gasmets produkter används både för kontinuerlig och portabel övervakning. Bolaget har idag marknadens största projektportfölj av FTIR analys med totalt över 4 000 installerade enheter på ca. 80 marknader. Inom sitt område är Gasmet kända för innovativa, kunddrivna och pålitliga lösningar.

Köpeskillingen uppgår till ett Enterprise Value om ca. 56 MEUR på kontant- och skuldfri basis och finansieras genom en kombination av kontanter och befintliga bankfaciliteter.

Under verksamhetsåret 2018 omsatte Gasmet drygt 21 miljoner Euro, med ett 100-tal anställda. Omsättningen för 2019 förväntas markant överstiga föregående års. EBITDA-marginalen för den förvärvade verksamheten överstiger motsvarande marginal inom Nederman-koncernen men med hänsyn till förvärvskostnader och att Nederman kommer att konsolidera verksamheten endast under en kort period av verksamhetsåret 2019 förväntas förvärvet ge Nederman-koncernen ett positivt resultat per aktie med start verksamhetsåret 2020.