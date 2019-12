Ny ägare till Canon Business Center i Jönköping

Om företaget Canon

Canon Svenska AB är en del i den globala koncernen Canon Inc. som erbjuder produkter och tjänster inom innovativ bildhantering. Allt ifrån kameror, skrivare och tryckeriutrustning till tjänster för lagring och delning av bilder, dokumenthantering och digitalisering av processer. Canon Inc. som grundades 1937 omsätter cirka 320 miljarder SEK och har 198 000 anställda – varav 18 000 i Europa. Canon Svenska har 330 medarbetare och omsätter 1,2 miljarder kronor genom direktförsäljning, franchise och fristående återförsäljare. Canon är ett av världens mest forskningsintensiva företag och under 2018 lämnades 3 056 USA-patent in, vilket innebär en global tredjeplats. Canons filosofi, Kyosei, är att arbeta tillsammans för allas bästa. Där ingår Canons miljöarbete som syftar både till att minska både den egna, och kundernas, miljöpåverkan. Mer information om Canon finns på www.canon.se.