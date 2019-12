Dong-A ST och Beactica Therapeutics når viktig milstolpe i samarbete för utveckling av nya cancerläkemedel

Det koreanska läkemedelsbolaget Dong-A ST Co., Ltd. (170900: Korea SE) och Uppsalabolaget Beactica Therapeutics AB meddelade idag att en milstolpe har uppnåtts då en lead-substans som uppfyller fördefinierade kriterier har valts ut. Samarbetsprojektet syftar till att utveckla nya modulatorer för målprotein av terapeutisk betydelse för cancer och andra sjukdomar.

Om Dong-A ST