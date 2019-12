Soltechs dotterbolag NP-Gruppen tecknar ramavtal med HBV som beräknas vara värt mellan 150-250 MSEK över tre år

Under 2019 har NP-Gruppen systematisk utökat sitt tjänsteutbud med tätskiktstak där potentialen för solenergi är större jämfört med plåttak. I ramavtalet är NP-Gruppen rankad som 1:a leverantör i följande län som innefattar totalt 148 kommuner: Södermanlands län, Östermalands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Hallands län, Västra Götalands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)

Soltech Energy koncernen utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. I koncernen ingår dotterbolagen Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions och Merasol. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 31 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com.

