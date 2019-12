Soltech förvärvar 100 % av aktierna Soldags i Sverige AB

Soldags har varit Soltechs främsta återförsäljare av Soltech ShingEl och RooF mot privatmarknaden under de senaste åren, men säljer även standardiserade solenergilösningar. För att intensifiera marknadsförings- och försäljningsinsatserna mot privatmarknaden av Soltechs produkter genomförs nu detta förvärv som kommer att ge Soldags helt andra resurser för att verkligen ta greppet om den växande konsumentmarknaden för estetiska solenergiprodukter. Denna marknad bedöms enligt solenergibranschen i dagsläget stå inför sitt stora genombrott.

– Sedan vi drog igång verksamheten har vi överträffat våra omsättningsmål varje kvartal.När vi nu är redo att ta nästa stora steg är vi oerhört glada att bli en del av Soltechkoncernen. Med Soltechs produkter, kompetens, nätverk och finansiella resurser känner vi att vi har fått en plattform för att lyckas med vår solenergisatsning och att vi kan bidra både till en stark koncernutveckling och en bättre miljö. Vi är övertygade om att Soltechs goda namn kommer att öka vår trovärdighet och tyngd på konsumentmarknaden ytterligare.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com eller Anders Olsson, VD Soldags. Tel: 0709 16 16 40. Epost: anders@soldags.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 december 2019 kl. 10.45 CET.