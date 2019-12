Låna pengar genom privatlån allt populärare

Det som utmärker privatlån är att det är mycket enkelt att få lånen, att de betalas ut mycket snabbt, att låntagaren inte behöver ställa någon säkerhet och att ränteläget, på grund av att ingen säkerhet behövs, ofta är något högre än vid till exempel bostadslån.

Marknaden för lån

Marknaden för att låna pengar till privatpersoner har alltså vuxit enormt mycket under de senaste årtiondena. Det är ett antal faktorer som drivit på utvecklingen och tillväxten av lånemarknaden riktad till privatpersoner som lånar för privat konsumtion. Den långa högkonjunkturen har förstått spelat en stor roll men de låga marknadsräntorna har också spelat in högst väsentligt.

Internet har också spelat en mycket stor roll för att lånemarknaden har vuxit så snabbt. Med internet som bas kan långivare ge krediter med en tidigare omöjlig omedelbarhet. Den som tidigare behövde gå in på ett bankkontor för att ansöka om ett lån kan numera trycka in sin låneansökan via en dator eller en smart telefon och därefter behandlas låneansökan sekundsnabbt och pengarna finns ofta på kundens bankkonto bara några minuter därefter.

Konsumenter kan låna pengar till låga räntor

Tack vare den långa högkonjunkturen kan privatpersoner också låna pengar till mycket lägre räntor än vad som tidigare var fallet. Det som också har spelat stor roll för att marknadsräntorna varit så stabila är den makroekonomiska disciplin som finansministrar och centralbankschefer visat sedan finanskrisen 2008. Denna kris medförde något som i det närmaste kan jämföras med en kroniskt låg, eller obefintlig, inflation. Dessa två faktorer tillsammans har gjort låntagande både förutsebart och tilltalande.