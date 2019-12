Patentgodkännande i USA för att identifiera hur patienter svarar på folatbaserad cancerbehandling

GÖTEBORG, Sverige, 13 december, 2019 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier: ISOFOL), tillkännager idag ett godkännande från The United States Patent and Trademark Office (USPTO) för ett patent som täcker användningen av en biomarköranalys för att identifiera cancerpatienters förmåga att svara på folatbaserade cancerbehandlingar.