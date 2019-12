Danske Banks plattform TheHub samlas under ett tak

Danske Banks plattform TheHub har under en längre tid funnits tillgänglig i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Nordirland som lokala hubbar. Nu samlar Danske Bank alla under ett och samma tak, TheHub.io .

- The Hub är en ledande digital plattform som ger startups tillgång till kapital, kompetens och nätverk och en enkelhet för investerare att hitta intressanta objekt. Den är på många sätt unik i sitt slag. Idag finns 6700 bolag och över 344 000 antal jobbansökningar har kommit in via plattformen. Med det skulle jag vilja påstå att vi är Nordens största jobbportal för startups, säger Johanna Norberg, vd Danske Bank Sverige.