Möjlighet att investera i ett bolag som utvecklar framtidens intensivsjukvård för stroke- och hjärtstilleståndsbehandling

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssysstem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom främst hypotermibehandling. Bolaget fokuserar idag på två affärsområden, BrainCooling och Pain Management.



Bolagets produkter inom BrainCooling innefattar: BrainCool™ System och RhinoChill™ System.



BrainCool™ System är en medicinsk enhet vid behandling efter att stroke eller hjärtstillestånd har inträffat. Systemet används genom att tillsätta på kylplattor på patienten, med fokus på områdena huvud/nacke, lår och överkropp. Ett biologiskt kylmedium som kallas för BC COOL fyller kylplattorna som i sin tur används för att reglera kroppens temperatur med BrainCool™ System-enheten. Kroppen kyls ner till en måltemperatur som bibehålls av enheten, för att sedemera höja kroppstemperaturen så den återgår till normal kroppstemperatur.



RhinoChill™ System är en medicinsk portabel enhet vid behandling efter att stroke eller hjärtstillestånd har inträffat. Systemet använder sig av en princip för direkt hjärnkylning och använder sig av en näskateter som sprutar in kylning istället för via pads. RhinoChill™ System är dessutom betydligt mindre än en BrainCool™ Systemenhet, vilket möjliggör en mobil hypertermi-behandling, vilket är lämpligt i t.ex. ambulanser.



Kylbehandling med BrainCool™ System kan uppgå till över 5 dygn men en behandling med RC endast 1 – 4 timmare tills patient kommer in på intensivvårdsavdelningen.



Bolagets produkt inom Pain Management innefattar Cooral® System.



Cooral® System är en medicinsk enhet för att motverka oral mukosit. Oral mukosit är en vanligt förekommande bieffekt av cancerbehandling som utförts med antingen kemoterapi eller strålning. Via en engångsdevice som patienten har i munnen använder sig Cooral® System av en nedkylningsvätska som går igenom slangen och kyler ned munnen. Detta leder i sin tur till att blodkärlen minskar och att metabolismen saktar ner vilket förebygger utvecklingen av oral mukosit. Cooral® system väntar för närvarande på tillstånd, men har blivit uttagen till ’Early Access Pathway’ hos FDA vilket är den högsta formen av ”fast track” för en medical device och underlättar ett godkännande.



Bolaget genomför nu en emission om 40 MSEK vilken skall skapa förutsättningar för avgörande steg i Bolagets fortsatt utveckling inom både hjärnkylning och onkologi. BrainCools fokus mot den nordamerikanska och tyska marknaden har resulterat i flera ordrar varför Bolaget med hjälp utav ytterligare förstärkt försäljningsorganisation ser goda förutsättningar till ökad försäljning.



Bolagets VD Martin Waleij ger i en intervju med Analyst Group tre anledningar till varför bolaget är en bra investering idag.



"1. Förutom ett stort och tydligt behov i världen av förbättrade rutinter och behandlingar av patienter som drabbats av stroke och hjärtstillestånd närmar sig BrainCool ett kommersiellt genombrott. Under tre första kvartal 2019 ökade omsättningen om 343%, från 0,7 MSEK (första tre kvartal 2018) till 3,1 MSEK första tre kvartal 2019.



2. Tidpunkten är den rätta. Med fler forskning och nya riktlinjer som stöder BrainCools område, finns det stor potential och förväntan inom hypotermibehandling.



3. BrainCool™ har unik patenterad teknologi som är världsledande. Inga andra godkända system såsom RhinoChill™ och Cooral® System finns idag på marknaden, och områdena de verkar i är nya och kraftigt växande."



