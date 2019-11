LeoVegas AB Q3: Kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2019

TREDJE KVARTALET 2019: juli – september[1]

Intäkterna ökade organiskt med 12 procent till 88,2 MEUR (78,6).

Den organiska tillväxten i lokala valutor var 13 procent.

EBITDA ökade med över 40% och uppgick till 12,7 MEUR (9,0), motsvarande en EBITDA-marginal om 14,4 procent (11,4).

Antalet deponerande kunder uppgick till 334 042 (318 189), en ökning med 5 procent.

Antalet återkommande deponerande kunder uppgick till 199 023 (177 637), en ökning med 12 procent.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 EUR (0,13).

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

LeoVegas har lanserats i Japan.

LeoVegas har valt att inte ansöka om spellicens på den nyligen omreglerade schweiziska marknaden och verksamheten stängdes därför ner den 1:a juli.

En viktig betalleverantör har valt att sluta erbjuda sin tjänst för vissa spelrelaterade betalningar på den tyska marknaden, vilket påverkat intäkter och nykundsanskaffning under kvartalet.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

Preliminära intäkter i oktober uppgick till 26,5 MEUR (26,1) motsvarande en tillväxttakt på 1 procent. Oktober påverkades av en ovanligt låg spelmarginal. Vid en normaliserad spelmarginal hade intäkterna uppgått till cirka 28,5 MEUR med en tillväxttakt på 9 procent.

Initialt beviljades LeoVegas en tvåårig spellicens i Sverige, ett beslut som överklagades. Förvaltningsrätten har nu dömt till bolagets fördel. Det innebär att licenstiden ändrats från två till fem år.

LeoVegas har mottagit ett vitesbeslut från den nederländska spelmyndigheten. Beslutet är i linje med de sanktionsbeslut som tidigare utfärdats för andra spelbolag.

LeoVegaskoncernens investmentbolag LeoVentures har ingått avtal om att sälja dotterbolaget Authentic Gaming till Genting. Försäljningspriset uppgår till 15 MEUR på skuldfri basis.

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och koncernchef

Tredje kvartalet 2019

Under det tredje kvartalet fortsätter vi att visa framsteg i en svårnavigerad miljö och genererar en tvåsiffrig tillväxt för såväl omsättning som rörelseresultat. Ökad regulatorisk komplexitet i flera av våra huvudmarknader innebär vissa utmaningar på kort sikt, men höjer även barriärerna i sektorn, vilket gynnar etablerade bolag.

LeoVegas har idag en betydligt jämnare fördelning av intäkterna uppdelad på flera marknader och varumärken där hälften av våra intäkter kommer från lokalt reglerade marknader. Detta medför en större stabilitet och lägre affärsrisk. Vi fortsätter samtidigt att exekvera på vår strategi kring innovation, expansion och lönsamhet.

Under det tredje kvartalet uppgick intäkterna till 88,2 MEUR (78,6), vilket motsvarar en organisk ökning med 13 procent. Tillväxten har under perioden varit god på merparten av våra marknader, däribland Sverige där vi tar marknadsandelar men även Finland, Danmark och Italien visar stabil tillväxt. Storbritannien är lönsam på gruppnivå men fortsätter att vara utmanande, då särskilt Royal Panda har haft en sämre utveckling under kvartalet. Exkluderat Storbritannien uppgick gruppens organiska tillväxt till 27 procent. Totalt sett investerade vi mindre än planerat i marknadsföring under kvartalet, vilket är kopplat till vår datadrivna och ROI-baserade marknadsföringsmodell. Vi valde att inte ansöka om licens i Schweiz, och vi stängde verksamheten den 1:a juli av kommersiella skäl. I Tyskland har borttagandet av en viktig betallösning påverkat såväl våra intäkter som nykundsanskaffningen under kvartalet.

EBITDA-resultatet under det tredje kvartalet uppgick till 12,7 MEUR (9,0), motsvarande en marginal om 14,4 procent (11,4). Vi växer vårt EBITDA-resultat med över 40 procent under det tredje kvartalet trots ett högre spelskattetryck och ökad regulatorisk komplexitet jämfört med tidigare år. Vårt fokus på effektivitet och kostnadskontroll fortsätter att ge önskat resultat. Ett konkret exempel på vårt effektivitetsarbete är att vår personalstyrka har varit närmast oförändrad under ett år trots ökad komplexitet, med fler marknader och varumärken, medan vi genererar en god underliggande tillväxt. Vi fortsätter att omförhandla våra leverantörsavtal inom spel, betalningar, marknadsföring och teknik. Genom skalbarhet och effektivitet frigörs utrymme att investera i tillväxt i kombination med förbättrad lönsamhet.

Sverige

Initialt beviljades LeoVegas en tvåårig spellicens i Sverige, ett beslut som överklagades. Förvaltningsrätten har nu dömt till vår fördel, vilket innebär att licenstiden ändras från två till fem år. Våra återkommande kunder i Sverige har aldrig varit fler, ett bevis på att vårt fokus på produkt- och kundupplevelse tillsammans med spelansvar lönar sig i en reglerad miljö.

Vi bedömer att den svenska kanaliseringen för onlinecasino ligger långt under spelinspektionens mål om 90 procent. Vi är därför positiva till att Spelinspektionen i högre utsträckning börjat prioritera att agera mot de olicensierade aktörerna. Detta behövs för att säkerställa att regleringen blir framgångsrik med ett uppnått konsumentskydd.