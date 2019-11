Hur sov folk egentligen förr?

“Otroligt många svenskar lider av olika slags sömnproblem eller andra nattliga besvär,” säger Karl Johannesson på Sängarguide.se. “Detta till trots intresserar sig relativt få för att göra vad som krävs för att få en god natts sömn.”

På Sängarguide.se har man tittat närmare på hur vi människor sovit genom historien, vilka problem och vilka hjälpmedel man vänt sig till samt vilka omständigheter som rådit i sovrummen (under de perioder då några sådana ens har existerat). Visste du exempelvis att man under 1600-talet i Sverige och större delen av Europa satt sittandes eftersom den tidens läkare trodde att det var ett mer hälsosamt alternativ till att ligga ner? Eller att så kallad bifasisk sömn var något helt normalt för de allra flesta fram till någon gång på 1800-talet? En bifasisk sömn delas in i två delar istället för att ske i ett tjok som vi idag tar för självklart. Man gick alltså i säng, sov några timmar för att därefter kliva upp igen omkring midnatt, för att så slutligen gå i säng på nytt och sova fram till morgonen kom. Låter det märkligt? Det var det inte fram till för två hundra år sen. (Mer om sömn :Seng.nu - Søvnens historie)

“Mest av allt ville vi använda historien för att bättre förstå vad som idag krävs för att vår stressade men välbeställda generation kan göra för att få en bättre nattsömn. Så snackar vi bland annat inköp av en kontinentalsäng eller en dubbelsäng, beroende på hur dina behov ser ut.”

En kontinentalsäng är en lite lyxigare vardagsmodell som vuxit rejält i popularitet de senaste par åren och en av alla de finesser som en kontinentalsäng bjuder på är uppbyggnaden som består av flera madrasser som sammantagna skänker den som ligger i sängen en riktigt behaglig sömn. Många uppskattar dessutom att en kontinentalsäng står högt från golvet sett eftersom det innebär att den som kliver ur sängen stiger ur en kontinentalsäng, snarare än att kliva upp ur. Det är särskilt att föredra för dem som lider av ryggproblem eftersom det inte sliter på alls samma vis på ryggmuskler och liknande.