Delårsrapport januari – september 2019

”Det är med stor tillförsikt och samtidigt med stor ödmjukhet som jag nu tagit över rodret för ett av Sveriges finaste bolag. Det bekräftas inte minst av att Latours industrirörelse trots tecken på avmattning i omvärlden fortsätter utvecklas positivt under tredje kvartalet. Våra helägda innehav kan rapportera om organisk tillväxt i både orderingång och fakturering. Det skall dock noteras att vi växer i en lägre takt från en hög nivå, och vi noterar också inom vissa segment en sjunkande efterfrågan och att kunderna drar ner på sina lager och är betydligt mer försiktiga. Att våra verksamheter som helhet trots allt fortsätter utvecklas positivt är ett tydligt kvitto på att vi står bra positionerade och är väl förberedda på en eventuellt bredare nedgång.

Under tredje kvartalet växte orderingången med 13 procent, rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 4 procent. Faktureringen ökade under kvartalet med 15 procent, rensat för förvärv och valutaeffekter var tillväxten 6 procent. Orderstocken vid utgången av kvartalet uppgick till 2 169 (1 556) Mkr och översteg således föregående års nivå med 39 procent. Rörelseresultatet för kvartalet ökar med 16 procent till 464 (399) Mkr med en rörelsemarginal på 14,2 (14,0) procent, vilket vi är mycket nöjda med.

För att stötta tillväxten och ytterligare stärka våra verksamheters positioner fortsätter vi agera framåtriktat och satsar med oförminskad styrka på produktutveckling, försäljning och marknadsföring i våra affärsområden. I vår satsning är hållbarhet en mycket viktig aspekt och en förutsättning för att stötta fortsatt tillväxt och som betonas i alla delar av våra verksamheter. Vi har idag en portfölj med långsiktigt hållbara bolag som erbjuder marknaden produkter som stöttar utvecklingen mot en bättre värld. Att fortsätta utvecklas hållbart är en daglig utmaning som vi gärna tar oss an.

Förvärvsaktiviteten har varit hög under kvartalet och vårt enträgna arbete med att leta upp och utvärdera nya intressanta bolag har gett god utdelning. Vi har under augusti och september förvärvat tre nya bolag till industrirörelsen. Swegon har förvärvat norska Klimax AS, Hultafors Group har förvärvat CLC baserat i Los Angeles, USA, och Produal inom Latour Industries har förvärvat SyxthSense i Storbritannien. Därutöver har vi i oktober tecknat avtal om att förvärva Caljan som ska bli ett nytt affärsområde samt S+S Regeltechnik till Latour Industries. Läs mer om våra förvärv på sidan 4.

Börsen har utvecklats svagare under det tredje kvartalet jämfört med den mycket starka utvecklingen under första halvåret. Sedan inledningen av året har vår börsportfölj ökat med 27,6 procent, justerat för utdelningar och portföljförändringar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som ökade med 23,0 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 29,9 procent till 127 kronor per aktie.