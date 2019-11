Sectras sexmånadersrapport 2019/2020: Sectra Imaging IT Solutions orderingång passerar 2 miljarder kronor för rullande 12 månader

Perioden i siffror

Orderingången ökade med 4,3 procent till 664,4 MSEK (637,2).

Nettoomsättningen ökade med 14,1 procent till 696,1 MSEK (609,9). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 11,3 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 72,0 MSEK (80,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,3 procent (13,2). Justerat för valutakursförändringar minskade rörelseresultatet med 14,9 procent.

Resultatet före skatt uppgick till 75,6 MSEK (86,5).

Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 81,2 MSEK (100,4).

Kvartal 2 i siffror

Orderingången ökade med 21,4 procent till 425,7 MSEK (350,7). Av kvartalets orderingång har 25 procent intäktsförts under andra kvartalet och 24–34 procent uppskattas avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång.

Nettoomsättningen ökade med 14,9 procent till 363,3 MSEK (316,2). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 12,0 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 42,7 MSEK (45,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,8 procent (14,2). Justerat för valutakursförändringar minskade rörelseresultatet med 8,2 procent.

Resultatet före skatt uppgick till 44,9 MSEK (52,7).

Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 109,2 MSEK (84,5). Sectra överförde 172,6 MSEK (171,5) till aktieägarna genom ett inlösenprogram.



Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

– Första halvåret 2019/2020 kan sammanfattas med att allt fler kunder runt om i världen väljer Sectras produkter och tjänster. Förtroenden som vi ska förvalta genom att hjälpa kunderna att ge sina patienter bättre, effektivare vård och öka cybersäkerheten i kritiska samhällsfunktioner.

– Ökningen i orderingång under perioden är främst kopplad till Imaging IT Solutions, som för första gången passerar 2 miljarder kronor för rullande 12 månader. Sectras leveranser inom medicinska bildsystem är omfattande, personalkrävande installationsprojekt och perioden har inneburit en uppbyggnad av leveranskapaciteten för att klara den stora orderingången det senaste året. Inledningsvis innebär projekten stora kostnader och bara en mindre del kan resultatavräknas som pågående arbete under installationsfasen. När de sedan går över i driftfas innebär de å andra sidan mångåriga intäktsströmmar med god marginal. Som vi tidigare kommunicerat är det investeringstunga första halvåret i linje med våra planer och kostnaderna kommer under andra halvan av 2019/2020 att gradvis börja omvandlas i intäkter och positiva kassaflöden.

– Vi fortsätter att investera i framtidsområden med stor tillväxtpotential. Ett av dessa områden är digital patologi, där vi växer på den europeiska marknaden som har börjat ta fart. I USA kan kunder än så länge endast använda vår patologilösning för sekundärgranskning, då vi ännu inte har FDA-godkännande för primärgranskning. Inom digital patologi kräver FDA en komplett kedja bestående av skanner, IT-system och monitor. För att uppnå detta har vi inlett ett samarbete med Leica Biosystems, en ledande leverantör av bland annat digitala patologiskannrar, och i november lämnade Sectra in en ansökan till FDA baserat på Leicas skanner.