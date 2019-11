Delårsrapport I för perioden 2019-07-01 – 2019-09-30

Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 110 213 tkr (342 tkr)

Resultatet i koncernen uppgick till 15 785 tkr (683 tkr)

Resultat per aktie uppgick till 0,32 kr

Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 3 462 tkr (702 tkr)

Vid periodens slut uppgick finansiella tillgångar till 98 687 tkr (35 303 tkr)

Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 49 485 454 st

KONCERNCHEF HAR ORDET

Som bolagets koncernchef är det med stor glädje som jag idag får möjligheten att presentera bolagets bästa kvartal sedan dess start med både ökade intäkter och ett starkt positivt rörelseresultat på hela 15,7 mkr efter finansiella poster. Bolagets förvaltningsverksamhet har haft en positiv utveckling under kvartalet vilket då bidrog till ökade intäkter och ett förbättrat rörelseresultat för perioden. Avkastning på eget kapital under perioden uppgick till hela 25,65% och är 13,65% högre än tidigare budgeterat vilket är ett tydligt bevis på att bolagets affärsmodell fungerar mycket bra även om aktiemarknaden varit väldigt volatil under de senaste 6 månaderna.

Bolaget har även under kvartalet stärkt sin finansiella ställning genom en ökad upplåning samt genomfört en större kapitalanskaffning i form av preferensaktier vilket gör att bolaget stor väl rustad inför nästa år. Bolagets portföljbolag Biotech-IgG Equity AB (publ) har under perioden utvecklas negativt och detta beror främst på försenade studier och ökade utvecklingskostnader i samband med dessa. Vi ser dock fortfarande mycket positivt på verksamheten i sin helhet och hoppas bolaget kommer få en positiv utveckling under de kommande kvartalen.