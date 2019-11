Diös utvecklar lokaler till Mora kommun i centrala Mora

Vita Villan ligger på Vasagatan i centrala Mora och fylls just nu med verksamheter från Mora kommun. Hit flyttar familjeteamet in för att öka sin sociala närhet och tillgänglighet för besökarna. Familjeteamet arbetar med barn, ungdommar och familjer som behöver stöd på uppdrag av socialtjänsten. Under hösten har fastigheten totalutvecklats interiört och till våren fortsätter utvecklingen av fastigheten exteriört.

- Det är jätteroligt att vi har utvecklat helt nya och moderna lokaler till Mora kommun mitt i centrala Mora. Det här blir ett positivt inslag i stadskärnan med ökad tillgänglighet för besökare till kommunen, säger Markus Westman, förvaltare, Diös.

- Det är jätteroligt att vi flyttar in till helt nya moderna lokaler med bästa läge i stan. Vi kommer kunna växla upp vårt arbetssätt genom att finnas tillgängligt med flera av våra medarbetare samlade. Det här kommer bli toppen för oss, säger Roger Torlamb, enhetschef, Mora kommun och Katrine Bond-Hermansson, förvaltare, Mora kommun.