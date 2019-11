Artiks e-handelsappar gör succé - en miljon i månaden

Artiks är en e-handel som erbjuder unika posters online i Sverige och Finland. Till skillnad från alla de konkurrenter med liknande utbud nischar sig Artiks inom personliga speciallösningar för att möta rådande trender och därmed efterfrågan. Ett stor fokus för att kunna göra det är utvecklingen av de appar som låter kunderna skapa egna posters. Mapify by Artiks och Coordinates by Artiks lanserades under våren 2019 och ger kunden möjlighet att skapa kartposter tillsammans med fotokonst.

“Vi märker att våra kunder vill ha unik konst på väggarna. Våra två appar, Mapify och Coordinates, har gjort stor succé. Därför har vi stort fokus på att utveckla appar som möjliggör det, och möter våra kunders efterfrågan. Vi kommer att lansera nya appar som kommer låta kunden skräddarsy sin egen tavla på helt nya, och fler olika sätt under hösten” avslöjar Patrik Segersven, medgrundaren av Artiks och digitala marknadsföringsbyrån Bluebird Media.