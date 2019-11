Shell stöttar norskt biomassaprojekt

Produktionsanläggningen i Åmli ska konvertera råvaror från skogar, till exempel skogsrester och biprodukter från sågverk till en avancerad andra generationens bioolja; Biozin®.Den planerade produktionsanläggningen uppskattas producera cirka 120 000 kubikmeter biozin® per år, som kan raffineras på Preemraff Lysekil eller Göteborg till förnybart innehåll i drivmedel. Den planerade produktionsanläggningen i Jordøya beräknas vara i drift år 2022.

Mattias Backmark, chef Affärsutveckling Preem, +46 73 633 61 80

Thomas Skadal, Administrerende direktør Biozin Holding AS, +47 905 08 216

Preems presstelefon, +46 70 450 10 01

BIOZIN HOLDING AS är ett norskt bolag som ägs av Bergene Holm AS och Preem. Biozin Holding AS bildades för att producera förnybara bränslen från norska sågverk och skogsrester. Bolaget har identifierat potentiella platser för ytterligare produktionsanläggningar för biozin® i flera kommuner i sydöstra Norge. Webbplats: www.biozin.no