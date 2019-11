Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

Tredje kvartalet 2019

Periodens nettoomsättning uppgick till 14,0 (0,0) MSEK och resultatet till -20,0 (-12,5) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om -0,07 (-0,30) SEK. Leveranser av inneliggande kundorder av dynamiska produkter försenades under kvartalet vilket har inneburit en förskjutning av nettoomsättningen.

Bruttoresultatet uppgick till -4,9 MSEK vilket är en försämring med -0,6 MSEK jämfört med motsvarande period 2018 och -3,5 MSEK sämre än för andra kvartalet 2019. Ökade kostnader för material och insatsvaror påverkade utvecklingen negativt.

Likvida medel uppgick per den 30 september till 48,2 (29,2) MSEK.

Företrädesemissionen för att finansiera förvärv av sputtringsmaskiner i juli blev övertecknad till 180 procent. Nyemissionen gav ett kapitaltillskott på 86,4 MSEK.

Den extra bolagsstämman den 7 augusti 2019 beslöt att genomföra en riktad nyemission på 10,0 MSEK till två investerare med en teckningskurs 0,53 SEK. Den extra bolagsstämman beslöt vidare att anta en ny bolagsordning varvid gränserna för antalet aktier i bolaget och bolagets aktiekapital ändrades.

Den 19 augusti 2019 beslöt styrelsen med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman om en ny riktad nyemission av aktier till teckningskursen 0,50 SEK genom kvittning av fordringar om ca 5,2 MSEK avseende garantiersättning till garanter i samband med företrädesemissonen.

Den 30 september lyftes den första av två sputtringsmaskiner på plats in i de nya lokalerna i Uppsala med syfte att säkerställa egen sputterkapacitet och reducera ChromoGenics produktionskostnader.

Orderingången uppgick till 3,1 MSEK under tredje kvartalet. Den totala offertstocken uppgår till ca 350 MSEK på rapportdagen. Ordervolymen inför fjärde kvartalet 2019 uppgår till 16,9 MSEK, ett uttryck för fortsatt positivt och ökat kundintresse för ChromoGenics produkter.

ChromoGenics deltar i FoU-programmet Switch2Save inom Horizon 2020 som finansieras av EU. ChromoGenics andel är 1 035 KEUR.

2019 2018 2019 2018 2018 MSEK Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec Nettoomsättning 14,0 0,0 37,2 4,4 11,2 EBITDA -17,4 -10,8 -46,6 -45,6 -66,5 Periodens resultat -20,0 -12,5 -54,8 -50,5 -73,4 Resultat per aktie, SEK -0,07 -0,30 -0,32 -1,34 -1,83 Likvida medel vid periodens slut 48,2 12,5 48,2 12,5 7,5

Händelser efter periodens utgång

Tre order på sammanlagt 1,4 MSEK från Vasakronan erhölls i oktober.

Styrelsen kallade den 15 november till extra bolagsstämma den 18 december för att möjliggöra och skapa beredskap för framtida långsiktig finansiering av ChromoGenics.

Installation av egna produktionsresurser går enligt plan

VD-ord

ChromoGenics framgång bygger på kundernas förtroende för vårt pionjärarbete och unika erbjudande inom prestandaglas för byggnader. Våra produktkategorier är dynamiskt glas som skiftar ton beroende på solstrålning, statiska glas med inbyggt solskydd och designade panelglas med integrerade solceller. Produkterna marknadsförs under namnet ConverLight®. Vi skapar genom vår affärsidé och vårt totala fasadkoncept förutsättningar för mer klimatvänliga och attraktiva byggnader genom förbättrad inomhuskomfort, ökad energiprestanda samt ökat fastighetsvärde.

Under tredje kvartalet genomfördes en lyckad företrädesemission som inbringade netto 66,7 MSEK och blev övertecknad till 180 procent. Huvudsyftet med emissionen var att finansiera förvärv av två sputtringsmaskiner tillsammans med två mindre forskningsmaskiner för sputtring. Emissionen bidrog att stärka bolagets kapitalbas väsentligt. Inte minst viktigt tillförs ChromoGenics genom denna investering egen primär sputtringskapacitet med kvalificerade maskiner. Tanken är att vår nuvarande externa leverantör av sputtrad film fortsättningsvis ska fungera som second source. Vi skapar med detta en stabil industriell struktur med fokus på leverans av laminerat prestandaglas. Den 30 september lyftes den första sputtermaskinen på ca 130 ton in genom taket och ställdes på sin plats på Söderforsgatan i Uppsala.

Monteringsprocessen fortlöper enligt plan med sikte på slutligt intrimmad produktion av sputtrad elektrokrom film under första halvåret 2020.

Detta är basen för ChromoGenics dynamiska produkter. Hela produktionsprocessen och de dynamiska produkterna blir betydligt mer hållbara ur ett miljöperspektiv. Genom förvärvet av sputtringsmaskiner kommer ChromoGenics att kontrollera hela produktionsprocessen vilket skapar förutsättningar för att utvecklas till det självklara förstahandsvalet av den centrala komponenten i framtidens dynamiska glas.

Det unika för ChromoGenics är affärsidén att producera och leverera dynamisk sputtrad film till olika produktionsenheter/glasproducenter, som därefter monterar och levererar slutlig glasprodukt till slutkund. Genom strikt process- och kvalitetskontroll och betydande egen produktionskapacitet möjliggörs en snabb internationell expansion.