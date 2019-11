Venue Retail Group AB (publ) har idag ansökt om företagsrekonstruktion

Av Bolagets bokslutskommuniké för helår 2018/2019 publicerad den 16 oktober 2019 framgår att Bolagets ekonomiska utveckling under året varit utmanande, att likviditet, kassaflöde och eget kapital påverkats negativt samt att Bolagets kreditavtal med Nordea AB (publ) ("Banken") skulle löpa ut 31 oktober. Liksom tidigare kommunicerats för Bolaget en dialog med banken om förlängning av krediten. Bolaget kan i nuläget inte återbetala densamma. För att Banken ska gå med på att förlänga krediterna har Banken ställt krav på att Bolaget ansöker om företagsrekonstruktion, genomför en nyemission om minst 40 miljoner kronor samt att Bolagets huvudaktieägare avser att garantera densamma.

Bolaget har analyserat såväl likviditetssituationen som bakomliggande orsaker till Bolagets betalningssvårigheter. Likviditeten är fortsatt ansträngd. Under verksamhetsåret 2018–2019 har flera stora åtgärds- och förändringsprogram påverkat såväl försäljnings- som resultatutveckling negativt. Satsningen på online-affären, som i sig uppvisar stark försäljningstillväxt, har ännu inte kompenserat för tappad försäljning från nedlagda butiker. Ett omfattande ombyggnads- och förändringsarbete i dotterbolaget Rizzo International AB har inneburit minskad försäljning med cirka 20 miljoner kronor. Bolaget har för många mindre olönsamma butiker som inte snabbt har kunnat avvecklas och omställningsarbetet för att möta snabbt förändrat kundbeteende har visat sig gå för långsamt.

Det bedöms att ett rekonstruktionsförfarande, innefattande ett ackord, med genomförande av ovan nämnda åtgärder kommer att kunna leda till att verksamheten blir lönsam. Bolagets bedöms ha erforderlig likviditet under rekonstruktionsförfarandet.

Med hänsyn tagen till ovanstående omständigheter har Bolagets styrelse idag beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt.

Inom ramen för rekonstruktionen utgår lön till anställda i VRG och verksamheten fortsätter som vanligt. Under rekonstruktionsperioden får inte betalning ske till leverantörer för arbete eller material gällande perioden upptill ansökningsdatum för företagsrekonstruktionen. Däremot kommer leverantörer få betalt för arbete utfört under rekonstruktionsperioden. Styrelsen och ledningen fortsätter att leda Bolaget under rekonstruktionen.

För att lösa Bolagets ekonomiska problem ska i huvudsak följande rekonstruktionsåtgärder vidtas inom ramen för företagsrekonstruktionen:

Garanterad företrädesemission under sommaren 2020

Bolagets huvudaktieägare avser att fullt ut garantera en företrädesemission vilken avses genomföras under sommaren 2020.

Kostnadsbespararingar i Bolagets butiksnätverk;

ytterligare nedläggning av butiker som inte bedöms uppfylla Bolagets lönsamhetsmål,

knyta ihop de fysiska butikerna med Online-försäljningen på ett bättre sätt än som sker idag, och

reduktion av antalet arbetade timmar i butik.

Effektiviseringar i Bolagets centrala funktioner;