Omvärderingar belastar kvartalets resultat, kassaflöde opåverkat

Sammanfattning av juli – september 2019

Nettoomsättning i egen regi ökade till 140,5 MSEK (47,3).

Översyn av SSMs verksamhet och omvärld har skett under kvartalet. Baserat på översynen avser SSM att i närtid fokusera på hyresrättsprojekt med enstaka inslag av bostadsrättsprojekt.

Resultatet från översynen bekräftar bolagets starka kärna men har även lett fram till omvärdering av ett antal projekt samt andelar och fodringar på JV motsvarande -312,7 MSEK.

Rörelseresultatet rensat för omvärderingar, samt andra poster av engångskaraktär, uppgick till -17,7 MSEK (-0,4), inklusive angivna poster uppgick rörelseresultatet till -377,7 MSEK (-0,4).

Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -31,1 MSEK (132,1).

Täby Turf med 178 hyresrätter produktionsstartades och tillträddes av bostadsbolaget Willhem.

Inflyttning påbörjades i bostadsrättsprojektet West Side Solna.

Samarbete inleddes med entreprenadbolaget Mecon Bygg samtidigt som den egna entreprenadverksamheten avyttrades.



Sammanfattning av januari – september 2019

Nettoomsättning i egen regi uppgick till 176,2 MSEK (594,2).

VD-byte och Mattias Lundgren tillsattes som interim VD i juni 2019. Mattias har mångårig erfarenhet från fastighets- och bostadsbranschen och har tidigare bland annat varit CFO på NCC AB och sverigechef för NCC Housing (Bonava).

Översyn av bolagets verksamhet och omvärld har skett i syfte att öka kort- och långsiktig lönsamhet.

Rörelseresultatet rensat för omvärderingar, samt andra poster av engångskaraktär, uppgick till -41,2 MSEK (85,4),inklusive angivna poster uppgick rörelseresultatet till -416,5 MSEK (85,4).

Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -97,4 MSEK (175,2).

Återköp av egna utestående obligationer har skett till ett nominellt belopp av 31,0 MSEK.

Väsentliga händelser efter balansdagen

Mattias Lundgren rekryterades som permanent koncernchef och VD för SSM.

Mattias Lundgren, interim VD & koncernchef, kommenterar tredje kvartalet 2019:

”SSM kommer under de närmaste åren fokusera på att utveckla hyresrätter med enstaka inslag av bostadsrätter. Positiva kassaflöden kommer att prioriteras i syfte att skapa stabilitet och minska bolagets nettoskuld. I praktiken innebär det en prioritering av hyresrättsprojekt via forward-funding. Förändringarna följer av en omfattande översyn som genomförts under Q3 2019.