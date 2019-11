Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Botnia Exploration Holding AB (publ) den 18 november 2019

Beslut om företrädesemission av units

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om företrädesemission av högst 2 315 321 units, vardera om två nya aktier och en ny teckningsoption, innefattande dels emission av högst 4 630 642 nya aktier, dels emission av högst 2 315 321 teckningsoptioner. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 25 november 2019 är registrerade som aktieägare. För varje befintlig aktie erhålls en uniträtt. Tio uniträtter berättigar till teckning av en unit bestående av två nya aktier och en ny teckningsoption. Betalning om 8,00 kronor per tecknad unit – motsvarande 4,00 kronor per tecknad aktie – ska erläggas med pengar eller, om styrelsen så särskilt medger, genom kvittning. Teckning av units ska ske under perioden 27 november–11 december 2019.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 6,50 kronor per aktie under perioderna 4–18 december 2020 samt 17–31 mars 2021.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av konvertibler