Binero Group föreslår vinstutdelning

Binero Group AB (publ) föreslår vinstdelning på 3,00 kronor per aktie, totalt ca 59,7 miljoner kronor och kallar till extra bolagsstämma 9 december 2019. Styrelsen planerar att föreslå ytterligare en kapitalåterföring på preliminärt 8,50-9,00 kronor per aktie, dvs. totalt ca 169-179 miljoner kronor i samband med eller efter årsstämman 2020. Kapitalåterföringen från försäljningen av verksamheterna inom Webbhosting uppskattas till totalt 11,50-12,00 kronor per aktie, dvs. ca 228,4-238,7 miljoner kronor totalt.