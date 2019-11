Delårsrapport januari - september 2019: Fortsatt tillväxt trots utmanande marknad

Under de första nio månaderna fortsatte tillväxten för Danske Bank i Sverige, både inom privat- och företagsmarknaden, dock i något långsammare takt än tidigare. Rörelseresultat före skatt för perioden uppgick till 3 343 Mkr, vilket är 30 procent lägre än rörelseresultatet för samma period 2018. Periodens lägre resultat är främst relaterat till ett lägre handelsnetto, ökade kostnader och högre kreditreserveringar.

Affärsaktiviteten under perioden har varit god med både ökade utlånings- och inlåningsvolymer. Dock har ökad konkurrens med pressade marginaler som följd gjort att räntenettot sjönk tillbaka med 3 procent jämfört med samma period förra året. Provisionsnettot ökade med 3 procent, vilket främst kan kopplas till högre låneprovisioner och högre placeringsprovisioner. Låg volatilitet på finansmarknaderna ledde till att handelsintäkterna minskade med 29 procent i jämförelse med samma period 2018 och de totala intäkterna minskade med 6 procent jämfört med samma period 2018.

Kostnaderna ökade med 14 procent, främst drivet av åtgärder för utveckling och investeringar inom det regulatoriska området. Högre kreditreserveringar för perioden kan till stor del hänföras till ett enskilt engagemang. Utlåningsvolymen för perioden ökade med 2 procent i jämförelse med samma period förra året. Inlåningsvolymen ökade med 7 procent i jämförelse med samma period 2018 vilket grundar sig i en breddad affär med bankens kunder.

- Både volymer och antalet kunder fortsatte att växa i samtliga segment dock i en något lägre takt än tidigare. Under kvartalet tecknade vi ett partnerskapsavtal med HSB där vi erbjuder deras drygt 140 000 bosparare en attraktiv ränta och ett brett fondutbud. Som ny vd för Danske Bank Sverige kommer mitt fokus vara att ytterligare bredda vårt kunderbjudande och fortsätta den digitala omställningen. för att möta våra kunders förväntningar och behov, säger Johanna Norberg, vd på Danske Bank Sverige.

Avmattning i svensk ekonomi

Indikationer pekar på att tillväxten i svensk ekonomi för det tredje kvartalet kommer att landa på endast 1 – 1,5 procent. Under juni och september ökade arbetslösheten för första gången sedan 2013. Samtidigt föll inflationstakten till blygsamma 1,3 procent, en bra bit under Riksbankens mål. Inflationsförväntningarna har även fallit relativt brant, klart under målet på 2 procent. Allt sammantaget pekar det mesta på en tydlig inbromsning i svensk ekonomi.

Trots att Riksbanken fortsatte argumentera för en räntehöjning i slutet av året nådde svenska räntor rekordlåga nivåer under tredje kvartalet. Internationella räntor föll kraftigt i kölvattnet av stimulanssignaler från både amerikanska Fed och ECB och den svenska kronan fortsatte att försvagas medan börsen i stort sett gick sidledes.

Ny bolånemodell ska möta ökad konkurrens

En ökad konkurrens och marginalpress på bolånemarknaden påverkade tillväxttakten vilket avspeglas i nyutlåningen som under kvartalet var lägre än bankens totala marknadsandel på 3,8 procent. För att möta den ökade konkurrensen lanserade banken i augusti en ny bolånemodell som baseras på fyra olika belåningsgrader; ju lägre belåningsgrad, desto lägre bolåneränta. Den nya modellen har tagits emot väl.

Fortsatt hög aktivitet på företagsmarknaden

Aktiviteten bland bankens befintliga företagskunder har varit fortsatt hög med inflöde av nya kunder varav ett stort antal nya husbanksmandat. En svagare krona och låga räntenivåer ökat behovet av kvalificerad rådgivning men också drivit bredden i affären.



Banken fortsatte att stötta nordiska sociala tech-bolag i deras tillväxtfas. Genom att ansluta sig till bankens plattform, + impact har bolagen möjlighet att bland annat få kostnadsfri experthjälp från ett stort nätverk av experter. Sedan lanseringen har närmare 300 bolag och närmare 780 rådgivare och experter anslutit sig till plattformen.

Nytt partnerskap med HSB

Bankens partnerskapstrategi är en viktig del av tillväxten på privatmarknaden. Sedan tidigare har banken partnerskapsavtal med Saco och TCO och i september tecknade banken ett nytt partnerskapsavtal med HSB. Avtalet omfattar ett erbjudande för HSBs drygt 140 000 bosparare, med totalt 4 miljarder i sparande, om en konkurrenskraftig ränta och ett stort utbud av fonder. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2020.