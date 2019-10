En av Sveriges äldsta jämförelsesajter för lån återlanseras

I inledningen av oktober återlanserades lånejämförelsesajten www.alltomprivatlan.se av 7 Out Media AB. Sajten, som tidigare ägts och drivits av OG Group AB, är en av många tillgångar som 7 Out Media köpte tidigare i år. Allt om Privatlån grundades 2008 som en av de första i sitt slag. Andra prioriteringar har gjort att jämförelsesajten inte har följt med i utvecklingen på lånemarknaden under de senaste åren.

Återlanseringen av hemsidan är en del av den strategi som 7 Out Media tidigare kommunicerat där man genom sina jämförelsesajter vill göra avtryck på den digitala finansmarknaden. Allt om Privatlån har fått en helt ny design och ett helt nytt tema. Genom ny teknik har man även utvecklat funktioner som gör att besökaren kan jämföra lån utifrån sina egna preferenser. Temat har även applicerats på bolagets jämförelsetjänst för smslån. Enligt bolagets VD, Kajsa Mårtensson, är tanken att fler av 7 Out Medias tillgångar ska kunna dra nytta av det nya temat.

- Att vi investerat tid och pengar i en ny plattform för Allt om Privatlån är ett första steg för att återigen kunna bli marknadsledande. Plattformen kommer fungera som grund för våra andra jämförelsesajter inom samma nisch och syftar till att ge besökaren de verktyg som behövs för att hitta det billigaste lånet.