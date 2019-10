Resurs Holding Delårsrapport januari—september 2019

1 juli —30 september 2019*

Utlåning till allmänheten ökade med 13% till 31 125 MSEK

Rörelsens intäkter ökade med 5% till 925 MSEK

Rörelseresultatet ökade med 6% till 416 MSEK

Resultat per aktie ökade med 5% till 1,60 SEK

K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 37,6% (39,2%)

Kreditförlustnivån uppgick till 2,0% (2,1%)

1 januari—30 september 2019*

Utlåning till allmänheten ökade med 13% till 31 125 MSEK

Rörelsens intäkter ökade med 7% till 2 734 MSEK

Rörelseresultatet ökade med 8% till 1 198 MSEK

Resultat per aktie ökade med 8% till 4,63 SEK

K/I före kreditförluster, exklusive Insurance, uppgick till 38,9% (40,5%)

Kreditförlustnivån uppgick till 2,1% (2,1%)

Resurs Holding AB planerar att emittera s k primärkapitaltillskottsinstrument (additional tier 1 instruments) i storleksordningen 100-400 MSEK under kommande månader, om marknadsförutsättningarna är gynnsamma. Syftet med en eventuell emission är att ytterligare optimera Resurs kapitalstruktur.

VD kommenterar

En god utveckling i båda våra banksegment genererade en fortsatt stark tillväxt i låneboken under årets tredje kvartal. Det innebar att Resurs växte snabbare än marknaden och levererade över vårt finansiella mål med en tillväxt på 13 procent i låneboken, som per den 30 september uppgick till 31 125 MSEK. Resurs nådde också det bästa resultatet någonsin för ett enskilt kvartal med ett resultat efter skatt på 320 MSEK (306). Detta har möjliggjorts genom vår lönsamma tillväxt som baseras på ansvarsfull kreditgivning och fortsatt god kostnadskontroll. K/I-talet exklusive Insurance sjönk ytterligare till 37,6 procent (39,2 procent) och kreditförlusterna låg på stabila 2,0 procent (2,1 procent).



Innovativa lösningar och en rad nya samarbeten med retail finance-partners

Kärnan i Resurs affärsmodell, Payment Solutions och främst retail finance, fortsatte att visa en stark tillväxt under det tredje kvartalet. En framgångsfaktor är vårt målinriktade arbete med att utveckla nya och innovativa lösningar för våra retail finance-partners. Ett talande exempel är att vi under kvartalet lanserade vår Merchant Portal som är en nyutvecklad och uppgraderad version av Resurs partnerportal. Denna ger bland annat handlaren möjlighet att oavsett försäljningskanal snabbt och enkelt fånga all försäljningsstatistik i realtid.

Några exempel på nya samarbeten under kvartalet är att Svensk Handel adderade oss som ny partner. Resurs Checkout utgör nu deras senaste medlemserbjudande inom betallösningar för butik, e- och omni-handel, vilket ger Svensk Handels medlemmar ökade möjligheter att erbjuda sina kunder en smidig köpupplevelse med goda förutsättningar till både högre snittköp och ökad kundlojalitet. Resurs Checkout och omni-lösningens möjlighet att erbjuda en effektiv kundresa bidrog också till att en rad stora aktörer inom eftermarknaden för bilhandel valde att teckna avtal med oss.

Norska konsumentlånemarknaden under stor omstöpning

Sammantaget levererade Consumer Loans en god utlåningstillväxt för det tredje kvartalet, samtidigt som utmaningarna inom affärssegmentet kvarstod. Dessa kan främst härledas till den omfattande omstöpning som den norska marknaden nu genomgår, vilken är en effekt av det nya lagkrav som trädde i kraft i maj tillsammans med implementeringen av Gjeldsregistret i början på juli.

För Resurs handlar det om att i takt med att nya marknadsförutsättningar växer fram utforma ett erbjudande som möter såväl nya spelregler som levererar kund- och affärsvärde. Grundläggande och styrande för alla våra beslut är att god kreditvärdering alltid går före volymer. Vår geografiskt diversifierade affärsmodell med sin förmåga att kompensera affärssegmenten efter varierande marknadsförutsättningar, ger oss den uthållighet och styrka som krävs för att långsiktigt försvara en fortsatt stark position på de nordiska marknaderna.