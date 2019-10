Midsona offentliggör villkoren för företrädesemissionen

Midsona AB (publ) (“Midsona” eller “Bolaget”) offentliggjorde den 1 oktober 2019 att styrelsen beslutat om nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 600 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”), under förutsättning av godkännande från den extra bolagsstämman den 31 oktober 2019. Syftet med Företrädesemissionen är att återbetala den bryggfinansiering som upptagits för att finansiera förvärvet av Alimentation Santé SAS (”Alimentation Santé”) och genomförs med stöd av större aktieägare i Bolaget. Styrelsen för Midsona offentliggör idag villkoren för Företrädesemissionen genom detta pressmeddelande.

Sammanfattning

Aktieägare i Midsona har företrädesrätt att teckna två (2) nya aktier per fem (5) befintliga aktier av samma aktieslag, det vill säga en teckningsrelation om 2:5.

Teckningskursen är fastställd till 33,0 kronor per ny aktie oavsett aktieslag vilket, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att Bolaget tillförs cirka 600 miljoner kronor i emissionslikvid efter avdrag för emissionskostnader.

Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 4 november 2019 och teckningsperioden löper från och med den 6 november 2019 till och med den 20 november 2019. Bolaget avser offentliggöra prospektet den 5 november 2019.

Sista handelsdag i Midsonas aktier med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 31 oktober 2019.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som äger rum den 31 oktober 2019. Aktieägare som representerar cirka 47,7 procent av aktierna och cirka 50,0 procent av rösterna i Midsona har, som tidigare kommunicerats, uttryckt sitt stöd för Företrädesemissionen genom teckningsförbindelser eller avsiktsförklaringar.

VILLKOR FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

Den som på avstämningsdagen den 4 november 2019 är registrerad som aktieägare i Midsona, erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie av serie A och en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie av serie B. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier, varvid fem (5) teckningsrätter av serie A ger rätt till teckning av två (2) nya aktier av serie A och fem (5) teckningsrätter av serie B ger rätt till teckning av två (2) nya aktier av serie B. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp.

Tilldelning kommer då att ske i första hand till de som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar teckna ytterligare nya aktier (subsidiär företrädesrätt). För det fall att tilldelning inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som sådana personer har tecknat i Företrädesemissionen med stöd av teckningsrätter.

Tilldelning kommer i andra hand ske till övriga personer som anmält sig för teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. För det fall att tilldelning inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som angetts i respektive teckningsanmälan.

I den mån teckning av aktier inte kan ske enligt ovan, ska tilldelning ske genom lottning. I teckningsrätten innefattas både den primära och subsidiära företrädesrätten. Vid försäljning av teckningsrätt övergår såväl den primära som den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten. Ingen tilldelning kommer att ske av poster understigande 20 aktier.

Teckningskursen är 33,0 kronor per ny aktie, oavsett aktieslag. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst cirka 92 863 720 kronor genom nyemission av högst 215 948 nya aktier av serie A och högst 18 356 796 nya aktier av serie B. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Midsona cirka 600 miljoner kronor efter avdrag av emissionskostnader.

Teckningsperioden löper från och med den 6 november 2019 till och med den 20 november 2019. Midsonas styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning vilket, om det blir aktuellt, kommer att offentliggöras av Bolaget via pressmeddelande senast den 20 november 2019. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 6 november 2019 till och med den 18 november 2019 och handel i BTA (betalda tecknade aktier) under perioden från och med den 6 november 2019 till och med den 2 december 2019.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas att få sin ägarandel utspädd med cirka 28,6 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som kommer att äga rum den 31 oktober 2019 kl. 10:00 (CET) i Bolagets lokaler på Dockplatsen 16, våning 5, Malmö. Kallelse till den extra bolagsstämman finns tillgänglig på Midsonas webbplats, www.midsona.com.

STÖD FRÅN STÖRRE AKTIEÄGARE

Bolagets största aktieägare Stena Adactum, som representerar cirka 23,4 procent av det totala antalet aktier och cirka 27,9 procent av det totala antalet röster i Bolaget, stödjer emissionsbeslutet och har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid den extra bolagstämman samt att teckna sin pro rata-andel av aktierna i Företrädesemissionen.