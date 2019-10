SolTech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för juli - september 2019

– Vårt tredje kvartal visar på styrka både i Sverige och i Kina. Våra dotterbolag har bra fart i affärerna och intresset för att ingå i vår koncern ökar. Vi ser fram emot ett bra fjärde kvartal, där vi når över vårt mål om 300 MSEK i rörelseintäkter för året, och inte minst ett spännande och framgångsrikt 2020.

Om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Soltech Sales & Support, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 31 000. aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com