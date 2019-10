Elmarknaden just nu: Lägre elpriser i höst

– Just nu har vi ett gynnsamt läge men allt pekar på att en bit in i oktober blir det kallare igen. Vi går därmed in i en period när uppvärmningsbehovet ökar och elpriset kommer att spela en större roll för den totala elkostnaden, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning.

Månadsmedelpriset på elbörsen var under september 37,18 öre/kWh i elområde 3 (Mellansverige), vilket är nästan 15 öre/kWh lägre än i fjol (51,99 öre/kWh). För en villakund med rörligt elpris innebär det ungefär 250 kronor lägre elräkning.

Den svensk-norska vattenkraften håller en för årstiden normal fyllnadsnivå vilket är bra inför vintern. Vattenfalls kärnkraftverk, som producerar en tredjedel av all el som förbrukas i Sverige, producerar enligt plan efter revisionerna. Den tidvis kraftiga blåsten, framförallt i norra Sverige, har ökat andelen vindkraft i produktionsmixen den senaste månaden.

– Det som kan hålla emot prishöjningarna är ökad produktion från kärnkraften efter revisionsperioden samt mer nederbörd och blåst. Men det finns många smarta och bra råd på vår hemsida om hur du kan spara energi och vara klimatsmart. För att ha kontroll och vara trygg i vinter så rekommenderar jag ett avtal med fast pris med Bytesrätt. Faller priset kan du teckna om avtalet till det lägre priset, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning.