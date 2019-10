COSEL-gruppen tillkännager att två teknologiledande produkter är finalister i det prestigefulla Elektra Awards

• COSEL - RBC200F 200W AC/DC Kraftaggregat utformat för robotapplikationer och fabriksautomation

• POWERBOX - ENI250A Mikroprocessorstyrt kraftaggregat för applikationer inom fabriksautomation

Cosel Co, Ltd (6905: Tokyo) tillkännager att två ledande produkter från Coselgruppen, COSEL RBC200F 200W AC/DC kraftaggregat utformat för robotapplikationer och POWERBOX ENI250A mikroprocessorstyrt kraftaggregat för fabriksautomation, är utvalda av Elektra Awards kommittén som finalister i kategorin Power System Product of the Year.