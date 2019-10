Capital Conquest ombildar dotterbolag till ett fastighetsbolag

Capital Conquest AB (publ) ”nedan kallad Capital” delägda dotterbolag Haag´s Gruppen AB (publ) har nyligen haft en extra bolagstämma där man beslutade att ändra verksamhet, firmanamn samt även komplettera styrelsen i syfte att omvandla bolaget till ett renodlat fastighetsbolag. Bolaget nya firmanamn är numera Capital Conquest Real Estate AB (publ). Capital:s ägarandel i Capital Conquest Real Estate AB (publ) uppgår idag till 45,70% av kapitalet och 54,19% av rösterna.

Capital Conquest Real Estate AB (publ) har den 2019-10-01 gjort sitt första fastighetsförvärv i form av en industrifastighet i Hammarö kommun och förvärvet skede via ett bolagsförvärv. Köpeskillingen för aktierna uppgick till 10 250 000 SEK och har finansierats via en svensk kreditgivare och Capital Conquest AB (publ). Vid en uthyrningsgrad på 100% beräknas hyresintäkterna uppgå till cirka 2 Mkr per år med ett starkt positivt rörelseresultat, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).