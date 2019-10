Stark line-up på BioStock Life Science Summit

Startfältet för BioStock Life Science Summit 23-24 oktober bjuder på intressanta panelsamtal och showcase-presentationer. Bland namnkunniga branschbolag som medverkar märks bl.a. läkemedelsbolagen AstraZeneca,Bayer och Johnson & Johnson, i gott sällskap av tunga aktörer på investerarsidan som HealthCap, Lundbeckfonden Ventures, Swedbank Robur Medica och norska Hadean Ventures, för att nämna ett fåtal.

Finansiering och partnering på agendan

Sedan premiären förra året har ”The Summit” fördubblats i storlek och omfattar nu två heldagar.

Under onsdagen ligger fokus på finansiering, med cirka 25 börsnoterade och privata tillväxtbolag och startups som ges chansen att presentera sina case inför en publik bestående av inbjudna investerare, fondförvaltare och experter på finansiering av life science-bolag. De senare deltar även i ett antal panelsamtal och delar med sig av sina erfarenheter och insikter kring olika aspekter av att investera inom life science.

Under torsdagen står affärsutveckling på agendan. Förmiddagen inleds bakom lyckta dörrar med en presentationsrunda där startups och tillväxtbolag som söker partners får presentera sina projekt för representanter för tre av världens största läkemedelsbolag. Därefter följer en öppen session under eftermiddagen dit alla life science-bolag från Medicon Village och i Öresundsregionen bjudits in att närvara. De inbjudna branschjättarna kommer då att presentera sina respektive partnering-program, samt i en paneldiskussion dela med sig av sina tips om vad som krävs för att attrahera Big Pharma.

Torsdagen bjuder även på live-intervjuer med bolag som har konkreta erfarenheter från samarbeten med stora läkemedelsbolag. Dels OnDosis, som sedan 2017 är en del av AstraZenecas BioVentureHub i Göteborg, dels Pilloxa som skrev avtal med Bayer tidigare i år och Algeta, ett norskt cancerbolag som år 2013 köptes upp av den tyska läkemedelsjätten för cirka 19 miljarder SEK. Algeta-affären blev för övrigt en succé för Venture Capital-fonden och storägaren HealthCap, också en av paneldeltagarna under BioStock Life Science Summits inledande dag.

BioStocks vd Jonas Söderström kommenterar: