BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018/2019

För helåret är resultatutvecklingen givetvis ej tillfredsställande. Den förändringsresa som bolaget genomgår har påverkat både försäljning och resultat negativt. Avvikelsen förklaras främst av att vi under året har byggt om samtliga fem avdelningar på NK som tillsammans med den totala ombyggnationen av varuhusen i Stockholm och Göteborg påverkat försäljning negativt med drygt 20 MSEK. I tillägg har de genomförda nedläggningarna av ett antal Rizzobutiker samt av mindre och olönsamma butiker i Norge också bidragit till lägre försäljning. Den lägre marginalen förklaras av ett högre kampanjtryck på marknaden främst under fjärde kvartalet.

Det positiva är att vårt åtgärdsprogram nu ger effekt och för det fjärde kvartalet överträffar vi föregående års resultat med +10,4 MSEK, främst drivet av lägre kostnader. Mer konkret har det inneburit att vi stängt 13 butiker, vi har effektiviserat och minskat timmar i butik och vi har dragit ned på overheadkostnader.

Vår strategi ”färre men värre” med fokus på online och större butiker har visat sig vara rätt, då det med tydlighet driver försäljning och ger ökad lönsamhet. Vi har en positiv utveckling i dessa enheter, där online växer kraftigt med drygt 40% och levererar ett positivt resultat. Detta gäller även våra större och uppdaterade butiker inom Accent, Morris och Rizzo. Vi förväntar oss samma positiva utveckling av våra avdelningar på NK, nu när ombyggnationerna snart är klara.

Vi arbetar målmedvetet med att förstärka vårt kunderbjudande genom starka leverantörs-samarbeten och våra egna varumärken. Under september lanserade vi ett helt nytt koncept med resväskor under varumärket A-TO-B – lanseringen är en succé! Varumärket och produkterna har redan tagit en framskjuten position i vårt kunderbjudande – ”The Scandinavian way of traveling”.

Förändringen inom retail går fort, men vi startade tidigt bolagets förändringsarbete. Sammantaget har vi nu en kraftigt växande online-verksamhet, ett anpassat och delvis uppdaterat butiksnät och en stark varumärkesportfölj med god andel egna varumärken. Detta tillsammans med en lägre kostnadsmassa är vi mer anpassat till dagens nya retail-format. Förändringresan är inte färdig, men vi vågar påstå att vi har kommit långt.

Stockholm oktober 2019

Jonas Ottosson

VD och Koncernchef