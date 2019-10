Footway expanderar till ytterligare 12 länder

Initialt handlar det om att bygga upp förtroende och kundnöjdhet samt lära känna marknaderna. Bolagets kostnad för expansionen är ca 2 mkr varav hälften under innevarande kvartal. Försäljning och kostnader från nya länder under de första tolv månaderna förväntas inte väsentligt påverka bolagets resultat eller ställning.

Footway grundades 2010 och är en lönsam, nätbaserad plattform för skor. Bolaget är ledande inom sitt segment på den nordiska marknaden. Datadrivna processer anpassar sortiment, priser och marknadsföring till respektive marknad. Footway har idag 34 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2018 intäkter om 760 msek motsvarande en årstillväxt om 50,4 procent. EBITDA för helåret 2018 uppgick till 22,7 msek. Footways aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på www.footway.se.

