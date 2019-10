Osklen, New Luxury Fashion-varumärke från Brasilien lanserar Black Edition Collection med Polygiene Stays Fresh Technology

Enligt Oskar Metsavaht, grundare av Osklen och för närvarande även Director of creation and style, ”ett varumärke identifieras idag som lyxigt om det representerar så kallade goda värden. Det kräver att man tar socialt ansvar och bevarar naturens resurser till kommande generationer.”

Webbplats:

https://osklen.com/

https://www.osklen.com.br/

Om OSKLEN

Osklen är uttryck för en livsstil som definieras av balansen mellan ett urbant liv som är integrerat med naturen där det organiska och tekniska, lokala och globala, samt lyx och enkelhet kompletterar varandra. Design, konst och hållbarhet är delar i varumärkets vision om "New Luxury" - en förening av design, oklanderlig kvalitet och universell estetik som följer en hållbar social och miljömässig praxis.

Osklen ses tillsammans med TESLA som en "Future maker" av WWF (Världsnaturfonden) i UK. Grundaren Oskar Metsavaths engagemang för hållbarhet har gjort att han även har utsetts till Goodwill-ambassadör for the Culture of Peace and Sustainability, av UNESCO.