Upplev mer med nya resekortet Traveller

- Nu har vårt erbjudande utvecklats från ett resekort till en resetjänst där kunderna kan planera och boka allt från flyg och hotell till restauranger och upplevelser. En av de stora fördelarna som vi är ensamma om på den svenska marknaden är att kunderna inte är begränsade till att använda specifika flygbolag, vilket ger ett stort utbud av olika resealternativ säger Robert Bacskay, kortansvarig på Marginalen Bank.

Poängprogrammet breddas nu till att innehålla mer än 1 miljon hotell, cirka 1 500 hyrbilsföretag och cirka 20 000 upplevelser över hela världen. Kortet är inte knutet till ett specifikt flygbolag eller till vissa bonusplatser per avgång. Kunden bokar och löser in sina poäng genom att logga in med sitt BankID i bokningsportalen. Poängen kan också användas som delbetalning av till exempel en resa. Förutom poängprogrammet ingår en omfattande reseförsäkring när kunden betalar resan med kortet som även inkluderar upp till tre medresenärer.

- Att handla med sitt Travellerkort är ett utmärkt sätt att spara till sin semester och jag vill särskilt slå ett slag för några av de mer än 20 000 upplevelser som poängen kan användas till. Några favoriter är att gå före i kön till Louvren, ta en surflektion i Santa Barbara eller en förmiddags kajakpaddling i Stockholms skärgård. Hela poängen med att resa är ju att komma hem med en massa härliga upplevelser och minnen och vårt nya kort kan verkligen bidra till detta, säger Robert Bacskay, kortansvarig på Marginalen Bank.

Själva kortet består till 84% av majsstärkelse (PLA), vilket gör att kortet till stora delar är biologiskt nedbrytbart och giftfritt vid förbränning.