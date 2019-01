Ny CFO och affärsområdeschef till Knowits koncernledning

Tommy Berg har varit anställd i Knowit sedan 2014 och har varit med och grundat bolaget Knowit IT Strategy. Han har Civilingenjörsexamen från Chalmers och en Executive MBA från Handelshögskolan i Göteborg och har en bakgrund från bl a Accenture.

- Vi är väldigt glada över att Marie valt att tacka ja till rollen som CFO hos oss på Knowit. Med sin breda erfarenhet och kompetens inom ekonomi - och finansroller från olika branscher kommer hon att kunna bidra till att fortsätta den positiva utvecklingen för Knowit, säger koncernchef Per Wallentin.

- Jag ser fram emot att få Tommy Berg in i Knowits koncernledning. Jag har lärt känna Tommy väl under hans år på Knowit och är imponerad över både hans strategiska höjd och förmåga att bygga lönsamma verksamheter. Jag har också ett stort förtroende för Tommys ledarskap och ser fram emot att jobba ännu närmare ihop, fortsätter Per Wallentin.

Nuvarande chef för affärsområdet Insight, Tomas Sandén, kommer även fortsättningsvis att finnas kvar i Knowit och stötta inom flera koncerngemensamma strategiska projekt.